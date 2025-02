Varedo: i cittadini si mobilitano per l’ex Snia (e c’è un’altra vittima)

La ex Snia fa un’altra vittima. Nella giornata di lunedì a Varedo si è diffusa la notizia della morte di una delle ragazze che frequentavano la cittadella dello spaccio e del degrado interna all’ex sito produttivo. La giovane si trovava da qualche giorno ricoverata all’ospedale di Niguarda per un malore accusato e dopo il fine settimana è arrivata la notizia della sua scomparsa.

Varedo: i cittadini si mobilitano per l’ex Snia, è tornata anche Striscia la Notizia

La giovane, conosciuta da tutti a Varedo come “la brasiliana” perchè di origine sudamericana, era nota a cittadini e negozianti per la sua frequentazione dentro e fuori dalla Snia.

Nei giorni in cui il nuovo sistema di automazione del cancello dell’ingresso principale è entrato in funzione dopo tanti anni di richieste e trattative, lunedì pomeriggio Rajae Bezzaz e la troupe di Striscia la Notizia sono tormati davanti ai cancelli della Snia che annuncia un nuovo servizio della trasmissione satirica pre serale di Canale 5.

Varedo: i cittadini si mobilitano per l’ex Snia, presidio sabato 1 marzo

Intanto si prepara la grande manifestazione spontanea dei cittadini e dei professionisti della zona che si raduneranno davanti ai cancelli della Snia nel pomeriggio di sabato 1 marzo, dalle 16.30 alle 18 per segnalare ancora una volta la situazione di malcontento e disagio che accompagna la vita di tutti i giorni di chi deve convivere con gente che fa dentro e fuori dall’area dismessa per comprare una dose, per vendere e comprare oggetti rubati e generi alimentari di ogni tipo.

«Alla luce dei continui fatti di cronaca e relative segnalazioni riguardanti l’ex stabilimento Snia di Varedo – annuncia il gruppo di promotori dell’iniziativa popolare – come singoli cittadini abbiamo scelto di organizzare questa manifestazione. Siamo lontani dalla politica e da ogni schieramento, abbiamo deciso di scendere in strada sabato 1 marzo per far giungere sia alla politica sia alle istituzioni il nostro malcontento e il nostro senso di insicurezza».