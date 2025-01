Video L’esperienza antidroga del comandante Camisasca, dall’ex Snia di Varedo al Parco Groane

Claudio Attilio Camisasca ha lasciato il comando della Polizia locale di Varedo andando a prendere il posto di Mario Roberto Girelli alla guida del Corpo di Polizia Locale e Responsabile Corpo Volontari Protezione Civile e Vigilanza del Parco delle Groane. Per Camisasca, 44 anni appena compiuti lo scorso 5 dicembre, si tratta di una promozione importante, in un contesto come quello di via della Polveriera in parte differente da quello urbano di un paese come Varedo. Ma non tanto differente, ad esempio nelle dinamiche di contrasto allo spaccio di stupefacenti, già sperimentate nella “sua” Varedo e nel contesto ex Snia.