Video “Far west” a Seregno: il video con i colpi degli spari, arrestati in Calabria anche il ferito e i due figli

La vecchia Fiat Punto e subito dietro il furgone Iveco lanciati a tutta velocità in via Wagner, sfilano tra le due corsie, schivando altre auto. Come in una scena da film si vedono braccia protese che impugnano pistole, da una parte dall’altra. Poi la sequenza di spari, un tamponamento, una frenata e lo schianto, con i tre occupanti della utilitaria che si allontanano. E’ stato diffuso dall’Arma il video della sparatoria avvenuta a Seregno l’11 luglio. Dopo l’arresto, a Cesano Maderno, di due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni che erano a bordo del furgone, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, in Calabria, anche gli occupanti della Punto, un 56enne e dei suoi due figli di 31 e 29 anni, residenti in Brianza e nella provincia di Como, tutti indagati per tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico.