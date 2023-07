Video Senago, piantumato un ulivo in memoria di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago

Il ricordo e la commozione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago non accennano ad attenuarsi a Senago, anche in questa fase prevacanziera. Le visite e i tributi di affetto presso i luoghi della memoria, via Monte Rosa e parco Falcone e Borsellino, proseguono senza sosta, compatibilmente con il tempo libero e le esigenze familiari di tanti senaghesi e brianzoli. E un appassionato di giardinaggio, Antonello Marchetto, di comune accordo con chi ha fatto i murales sul luogo del rinvenimento del corpo di Giulia, ha deciso di piantare un ulivo proprio nel passaggio in mezzo ai box di via Monte Rosa. L’ulivo è simbolo di resistenza in situazioni avverse, come l’amore per Giulia che proseguirà intatto negli anni.