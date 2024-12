Varedo, polizia locale: Camisasca va al Parco Groane, Di Spigna nuovo comandante

Il nuovo comandante della Polizia locale di Varedo sarà Giuseppe Di Spigna, in servizio da anni a Limbiate. L’avvicendamento rimane da ufficializzare da parte del sindaco Vergani, ma il cambio della guardia è ormai in itinere: dal primo gennaio prossimo Claudio Attilio Camisasca, il comandante uscente, va a prendere il posto di Mario Roberto Girelli alla guida del Corpo di Polizia Locale e Responsabile Corpo Volontari Protezione Civile e Vigilanza del Parco delle Groane.

Per Camisasca, 44 anni appena compiuti lo scorso 5 dicembre, si tratta di una promozione importante, in un contesto come quello di via della Polveriera in parte differente da quello urbano di un paese come Varedo. Ma non tanto differente, ad esempio nelle dinamiche di contrasto allo spaccio di stupefacenti, già sperimentate nella “sua” Varedo e nel contesto ex Snia.

Polizia locale di Varedo, il comandante Camisasca va a guidare il Corpo del Parco Groane

Adesso, al momento del passaggio di consegne, è il momento giusto per fare un bilancio di questi 2 anni e mezzo di lavoro. «Questa è la mia città – si sente di dire Camisasca – sono cresciuto qui, qui vive la mia famiglia. Varedo è la mia realtà. Di cosa sono particolarmente orgoglioso? Credo di avere un po’ svecchiato il vecchio concetto di “vigile” di paese, portando in città un modo nuovo di approcciare la funzione del moderno agente di Polizia locale».

Varedo, Camisasca al Parco Groane: è anche istruttore nazionale di tiro a segno

Camisasca a Varedo ha portato un curriculum di circa 20 anni di lavoro sempre nel Corpo della Polizia locale, cui si aggiunge la professionalità di istruttore nazionale di tiro a segno. Una specializzazione questa che, sebbene non sia mai stata messa in pratica a Varedo in questi anni – «non si è mai dovuto ricorrere all’uso delle armi durante il mio mandato» – ha portato gli agenti di piazza San Giuseppe ad aumentare e perfezionare la preparazione e la formazione con l’incremento delle ore di pratica ai poligoni della zona.

Sotto Camisasca sono stati introdotti nelle strade di Varedo i transennamenti anti terrorismo, che per disposizione dell’unione Europea sono obbligatori ovunque: Varedo è stata una delle prime città a adottarli e poi anche a potenziarli. Novità finale, introdotta proprio qualche giorno fa, è il presidio serale davanti alla stazione a tutela dei pendolari nella stagione invernale che proseguirà anche dopo il suo addio, nel 2025.