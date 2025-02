Varedo: la questura chiude un bar vicino all’ex Snia per 30 giorni

Messi in fila suonano così: reati di uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere, furto aggravato, false attestazioni sull’identità personale, false attestazioni a pubblici ufficiali, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza da abuso di sostanze alcoliche, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, percosse, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, evasione, insolvenza fraudolenta, simulazione di reato, violenza, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, sequestro di persona a scopo di rapina, rapina aggravata, favoreggiamento personale, ricettazione, truffa, furto con destrezza, divieto di ritorno nel comune.

Varedo: bar chiuso dalla questura dopo il Comitato in prefettura

Sono i reati per cui sono risultati già condannate diverse persone che da troppo tempo frequentavano un bar di Varedo, alle porte della famigerata area ex Snia, teatro di spaccio e consumo di droga tra i più esplosivi in Brianza. Dopo trenta giorni di controlli di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, il bar è stato chiuso dal questore per trenta giorni. Un provvedimento cautelare imposto dopo le decisioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Monza.

Agli accertamenti si associano anche altri accertamenti che forze dell’ordine e di polizia avevano effettuato negli ultimi quattro mesi, quando per undici volte le pattuglie erano intervenute di sera o di notte per chiamate al numero di emergenza a causa di liti e risse, aggressioni, molestie, sfociati spesso in trasporti di emergenza in ospedale. Infine, gli esposti e i video registrati dagli abitanti della zona, che avevano documentato lo steso di degrado della zona e l’impossibilità di vivere nel proprio quartiere e persino in casa una vita normale.

Varedo: chiusura del bar e venti fogli di via obbligatorio

Oltre a chiudere il locale per trenta giorni su ordine del questore, dopo le indagini dei carabinieri, sono stati firmati anche venti fogli di via obbligatorio nei confronti di altrettante persone: devono andarsene da Varedo entro due giorni e per un periodo variabile da uno a tre anni a seconda dei casi, non possono entrare più nel territorio comunale: la violazione del foglio di via prevede la potenziale condanna alla reclusione da sei a diciotto mesi e fino a 10mila euro di multa.