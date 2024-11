Varedo: arrestato il pusher dell’ex Snia, addosso coca e hashish

Lunedì pomeriggio sono stati fermati due dei pusher della Snia di Varedo, già noti alle forze dell’ordine per essere habitués della piazza di spaccio e malaffare interna alla ex cittadella industriale. Solo uno dei due è stato trattenuto e processato per direttissima nella giornata del 19 novembre, perché trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte allo smercio al dettaglio.

Varedo: arrestato il pusher dell’ex Snia, fermato dai carabinieri insieme a un amico

Tutto è partito attorno alle 17 di lunedì quando i carabinieri di Desio hanno incrociato i due pregiudicati di origine nordafricana, uno classe 1999 e l’altro 2000, mentre, a bordo dell’auto di uno dei due transitavano in territorio di Bovisio Masciago. Li hanno fermati in via per Desio e durante la perquisizione, indosso a uno dei due sono state trovate 10 dosi di cocaina e 80 grammi di hashish. Il Comando di Desio conferma come i due spacciatori siano del giro di coloro che quotidianamente riforniscono i disperati della ex Snia.