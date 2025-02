Nell’ex Snia di Varedo mezzo chilo di droghe e bici e tablet di provenienza sospetta

Cinque arresti dei carabinieri della Compagnia di Varedo, tra il 29 gennaio e il 3 febbraio, a Varedo, tre dei quali nell’area dell’ex Snia, tristemente nota per essere frequentata da spacciatori e disperati. Il 29 gennaio i militari della Stazione di Varedo, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Desio hanno portato in carcere a Monza un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale in quanto gravemente indiziato di furto aggravato e rapina. Si sarebbe in particolare appropriato di di biciclette e monopattini elettrici e in un caso, per impossessarsi di un monopattino avrebbe minacciato il proprietario con un coltello.

Cinque arresti a Varedo, tre persone sorprese a gestire una presunta attività di spaccio

Trascorsi solo due giorni, il 1° febbraio i Carabinieri della Sezione Operativa di Seregno e della Stazione di Varedo hanno fermato tre uomini di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati sorpresi dai miliari mentre gestivano una presunta attività di spaccio nell’ex area industriale abbandonata. Attraverso una perquisizione sono stati sequestrati oltre 400 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 30 grammi di hashish e di 3.700 euro in contanti che sono ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita.

Cinque arresti a Varedo, nell’ex Snia trovata anche merce di provenienza sospetta

Infine, il 3 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato un 25enne marocchino per rapina impropria: è stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Varedo, nelle vicinanze dell’area ex Snia. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga avrebbe aggredito fisicamente due addetti alla sicurezza. Al loro arrivo i carabinieri l’hanno immobilizzato e tratto in arresto recuperando la merce sottratta, restituita al supermercato. Tutti gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati portati in carcere a Monza.

Sempre nell’area ex Snia, particolarmente monitorata, nelle ultime settimane sono state denunciate in stato di libertà nove persone per invasione di terreni, due per non avere rispettato il “Foglio di Via Obbligatorio”, una per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nell’area è stata anche trovata merce di presunta provenienza illecita su cui sono in corso accertamenti, tra cui quattro biciclette, un tablet e 6 ventilatori con piantana ancora imballati.