Usmate Velate: ville nel mirino, i ladri non si fermano

Avevano con molta probabilità tenuto d’occhio per qualche giorno il loro obiettivo prima di passare all’azione. E così mercoledì 26 giugno, nelle ore serali, sono passati all’attacco: villa in vendita, a volte disabitata, a Usmate Velate. I malviventi, per nulla intimoriti dall’allarme che ha iniziato a suonare, hanno avuto tutto il tempo prima forzare una piccola cassaforte a muro dove, sembra, non ci fosse assolutamente nulla, e poi passare in rassegna tutti i locali lasciando alle loro spalle un disordine indescrivibile.

Usmate Velate: ville nel mirino, la settimana scorsa ladri in una casa col proprietario in giardino

È stato un vicino di casa che, accortosi forse di qualche serramento forzato, ha immediatamente avvisato i proprietari che a loro volta hanno chiamato il 112.

Su Usmate ultimamente sono tornati a farsi vivi gruppi di ladruncoli che non perdono nessuna “occasione”. Sempre mercoledì, in mattinata, fra le 8.30 e le 10.30 in via Mazzini, i ladri si sono introdotti in un’altra villa, dopo aver forzato i serramenti, anche qui mettendo a soqquadro tutti i locali. Non hanno trovato nulla di valore ma sono rimasti ben evidenti i danni provocati.

Giovedì 20 giugno invece erano riusciti ad entrare in un’abitazione fra via Vittorio Emanuele e via Leonardo da Vinci mentre il proprietario era tranquillamente seduto in giardino. Non si è accorto assolutamente di nulla. Il ladro è entrato da una finestra e ha portato via tutto quello che ha trovato in bella vista. Anche qui è stata presentata una denuncia ai carabinieri.