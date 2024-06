Seveso, auto e cantine nel mirino dei ladri: raffica di furti

Tra vetri delle auto sfasciati e incursioni nelle cantine: nei giorni scorsi si sono moltiplicate le segnalazioni a Seveso per tanti episodi di microcriminalità. In particolare sono la zona della chiesa Santi Gervaso e Protasio nelle vicinanze della posta e l’area residenziale di Baruccana ad essere nel mirino dei ladri.

Seveso, auto e cantine nel mirino dei ladri: anche in pieno centro

Hanno sfondato diversi lunotti, uno dopo l’altro, alla ricerca di qualche oggetto di valore, nelle auto posteggiate attorno all’ufficio postale o comunque in pieno centro. Senza pietà, anche se quasi sempre a bocca asciutta, se non forse per qualche monetina per i carrelli della spesa. I danni invece, quelli sì, sono piuttosto ingenti. Il periodo di azione ormai è diventato molto prolungato, si parla di quasi un mese, in cui si sono sommate parecchie segnalazioni, una dopo l’altra, sempre con lo stesso modus operandi.

In corso Isonzo, ad esempio, un automobilista è stato derubato in pieno giorno; o meglio, il suo vetro è stato sfondato. Tanti di questi avvenimenti sono stati portati anche all’attenzione delle forze dell’ordine, anche perché la situazione, per molti residenti e frequentatori del centro, si è fatta disturbante.

Seveso, auto e cantine nel mirino dei ladri: a Baruccana

Proprio in corso Isonzo, in un piccolo comprensorio sono arrivate addirittura cinque denunce nell’arco di un mese e mezzo. E nel mirino dei ladri non ci sono le macchine, ma anche i furgoni da lavoro, magari con sopra gli attrezzi che poi possono essere rivenduti sul mercato nero.

Parecchi disagi sono stati creati anche ai residenti di Baruccana, in particolare dei palazzi dove, nottetempo, a più riprese, i ladri si sono introdotti nelle cantine e nei box, forzando le serrature anche in questo caso alla ricerca di oggetti di valore. Nel fine settimana scorso è successo attorno alle 18, orario non proprio coperto dal buio, anche se favorito dall’assenza di tanti degli abitanti.

Si tratterebbe addirittura della terza volta negli ultimi due mesi che ci sono intrusioni nelle cantine di alcune abitazioni di Baruccana. A questo non si può più pensare a semplici vandalismi, perché c’è sicuramente dietro la mano di qualche ostinato del furtarello. Azioni che però stanno rendendo la vita difficile a tanti cittadini.