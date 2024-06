Barlassina, ladri in tre case in centro in un solo giorno: il racconto di una delle vittime

È stato un martedì nero per i furti a Barlassina. In una sola giornata ci sono stati tre assalti a diverse abitazioni del centro, probabilmente di una banda organizzata, con metodi che vanno oltre il semplice topo d’appartamento. In un caso, ad essere colpito, è il neo consigliere comunale di maggioranza Andrea Caputo.

Barlassina, tre case in centro derubate in un solo giorno: vittima il neo consigliere Andrea Caputo

«Eravamo fuori per pranzo quando ci sono entrati in casa – racconta – Hanno ribaltato tutto, ma soprattutto hanno tagliato la cassaforte con un flessibile, quasi sicuramente erano preparati. Anche perché dal giorno prima il nostro cane sembrava stesse male, potrebbe essere stato avvelenato con qualche genere di sonnifero. Poi abbiamo anche le telecamere della videosorveglianza, ma sono state eluse. Assurdo che siano riusciti a spaccare tutto con un attrezzo di tale portata in pieno giorno».

L’appartamento si trova nella zona di via Piave, gli altri visitati, sempre nella giornata di martedì, sono situati nella zona vicina al centro paese.

Barlassina, tre case in centro derubate in un solo giorno: colpo in pieno giorno, cassaforte aperta con un flessibile

I ladri sono entrati attorno alle 11.30, hanno devastato la casa, ribaltando tutto, armadi, cassetti, persino il divano contenitore. Poi hanno cercato e trovato la cassaforte, che è stata fatta saltare con un flessibile.

«In realtà non l’aprivamo da qualche anno – spiega il proprietario dell’abitazione – dentro era contenuto qualche gioiello ma soprattutto, e questa è la cosa che ci ha fatto più male in assoluto, c’erano delle lettere e dei documenti di mia madre, gli ultimi ricordi che ci legavano a lei. Mi chiedo cosa possa aver spinto i ladri a prenderli, probabilmente la foga, visto come ci hanno ridotto casa. A proposito vorrei fare un appello, a chiunque dovesse ritrovarli o magari notare delle carte abbandonate, di segnalare il ritrovamento ai carabinieri. Per noi sarebbe vitale recuperarli, sono una parte della nostra famiglia, così importanti da essere custoditi in cassaforte, laddove a dire il vero, di valore economico, c’era davvero molto poco».

Barlassina, tre case in centro derubate in un solo giorno: altri due furti nel negozio a Seveso

Per Caputo, che è titolare di un negozio di abbagliamento a Seveso, purtroppo non si tratta del primo incontro ravvicinato con i ladri.

«È il terzo furto che subiamo a casa e nell’ultimo mese sono stato visitato due volte anche nella mia attività commerciale. Non vogliamo pensare di essere stati presi di mira, ma l’abbiamo segnalato ai carabinieri che sono stati molto professionali e anzi sono anche tornati con il nucleo scientifico per effettuare i rilievi delle impronte, nella speranza possano essere utili alle indagini».