Usmate Velate: le minoranze lasciano l’aula per i controlli della Finanza in Comune

Le minoranze di Usmate-Velate abbandonano l’aula e promettono l’esposto in procura per le ispezioni della Guardia di Finanza in Comune. I membri dell’opposizione hanno lasciato il consiglio martedì sera 26 settembre dopo pochi minuti dall’inizio della seduta.

Usmate-Velate: le minoranze “Irrispettosa indifferenza”

“Dopo mesi di richieste agli uffici per poter visionare tutta la documentazione accessibile, che ci è stata consegnata solo parzialmente, abbiamo sollecitato al sindaco e al segretario dei chiarimenti durante le comunicazioni in apertura del Consiglio comunale su fatti, gravissimi e inediti, che da mesi stanno coinvolgendo il Comune di Usmate Velate a seguito delle ripetute visite della Guardia di Finanza. Occasioni nelle quali sono state sequestrate decine di pratiche edilizie private e indagato un dipendente comunale – hanno fatto sapere Stefano Vimercati della Lega e Vanessa Amati di Cambiamo Insieme -. Di fronte all’ennesima dimostrazione di irrispettosa indifferenza di facciata e mutismo manifestato dal sindaco Lisa Mandelli abbiamo deciso di abbandonare l’aula in quanto indignati da questo pessimo modus operandi che impedisce e ostacola il nostro compito di indirizzo e controllo. Senza dimenticare la bocciatura della nostra proposta di istituire una Commissione d’inchiesta, prevista dallo Statuto comunale, per indagare sulle attività politiche come da nostre competenze, non giudiziarie, su quanto sta accadendo in Comune”.

Usmate-Velate: le minoranze fanno l’esposto in Procura

La coalizione di centrodestra però non si ferma qui ed è pronta ad andare in Procura. “È doveroso nei confronti di tutti i cittadini e del nostro ruolo di Consiglieri comunali di opposizione – a cui va il compito di controllare l’operato del Comune – non essere ostacolati nel nostro lavoro per fare luce (per quanto compete ai Consiglieri) su fatti gravissimi e inediti a beneficio del Comune stesso – hanno concluso i due esponenti della minoranza -. Per questo motivo depositeremo nei prossimi giorni un esposto in Procura per metterla a conoscenza su alcuni documenti, a nostro avviso, di fondamentale importanza che potrebbero integrare le indagini in corso della Guardia di Finanza”. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una replica dal municipio.