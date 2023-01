Una folla a Vimercate per i funerali di monsignor Giuseppe Ponzini

Una chiesa di Vimercate gremita come non mai per l’ultimo saluto a monsignor Giuseppe Ponzini. Lunedì mattina 16 gennaio le esequie sono state presiedute da monsignor Erminio De Scalzi insieme al vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni, il decano don Angelo Puricelli, il prevosto della comunità pastorale Beata Vergine di Vimercate e Burago don Mirko Bellora e tanti sacerdoti che hanno prestato servizio in parrocchia o appartengono ai paesi limitrofi del Vimercatese.

Una folla a Vimercate per un sacerdote vero

“Don Giuseppe è stato un sacerdote vero, un educatore appassionato e un amico per tutti – ha dichiarato De Scalzi durante l’omelia – che ora torna alla casa del padre dove ad attenderlo c’è l’abbraccio di Dio. Non si può che fare un elogio a don Giuseppe che quando era in curia insieme a me con la sua competenza e generosità era sempre il primo ad arrivare in ufficio e l’ultimo ad andarsene. È stato un grande lavoratore”.

Una folla a Vimercate per un educatore instancabile

Sulla stessa linea di pensiero anche don Bellora che prima della fine della cerimonia funebre ha ricordato come “monsignor Ponzini sei stata una presenza costante, instancabile e signorile in tutti in questi anni. Ogni giorno hai saputo trasmettere quell’amore per il Maestro Gesù, il Vangelo e la Chiesa. Negli ultimi tempi mi avevi anche detto che nella tua vita avresti forse preferito lavorare meno, ma curare di più i rapporti umani con le persone. Grazie di tutto e come ha fatto papa Francesco durante i funerali di Benedetto XVI preghiamo perché il Signore accolga il tuo spirito nei cieli”.

Una folla a Vimercate per chi torna al Padre

Un pensiero è stato dedicato a monsignor Ponzini dal fratello Luigi che confida che “tu possa restare un punto di riferimento per tutti noi anche da lassù e grazie a questa comunità pastorale che ha saputo accoglierlo per tutti questi anni”. Il feretro del sacerdote è stato scortato dagli alpini e dall’Avps, presenti ai funerali tra gli altri anche il sindaco Francesco Cereda, l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Foà e il presidente del consiglio comunale Davide Nicolussi. La salma ha proseguito il suo viaggio con una processione fino al cimitero di Vimercate dove è stato tumulato insieme ai genitori e raggiunge così anche il fratello maggiore anch’esso prete don Ambrogio scomparso qualche tempo fa.