L’ultimo saluto di Vimercate a monsignor Giuseppe Ponzini sarà lunedì 16 gennaio

Venerdì pomeriggio 13 gennaio dalle 16.15 la salma di monsihttps://www.ilcittadinomb.it/news/cronaca/vimercate-piange-monsignor-ponzini/gnor Giuseppe Ponzini sarà nella chiesa di Santo Stefano, dove è stata allestita la camera ardente. Mentre alle 21 verrà celebrato sempre nella stessa chiesa il santo rosario. I funerali sono in programma lunedì 16 gennaio alle 11 nel santuario della Beata Vergine.

L’ultimo saluto di Vimercate e la vita di Ponzini

Nato a Milano il 12 luglio del 1932, primo di cinque figli, Giuseppe Ponzini frequenta il primo anno di ingegneria al Politecnico di Milano prima di entrare in seminario.

Ordinato sacerdote dal cardinale arcivescovo Giovan Battista Montini il 28 giugno 1956, ha come prima destinazione l’Istituto Maria Immacolata di Saronno.

Nel 1957 viene nominato coadiutore nella parrocchia di San Martino in Milano, nel quartiere Greco, dove è assistente all’oratorio maschile.

Nel 1960 viene eletto pro cancelliere e, dal 1972, cancelliere presso la Curia arcivescovile di Milano, incarico che mantiene fino al 1983, anno in cui viene nominato prevosto parroco della parrocchia San Curato d’Ars in Milano, quartiere Giambellino. Nel frattempo si laurea in teologia presso la Facoltà teologica di Milano con la tesi Aspetti della pastorale del cardinale Andrea C. Ferrari, Arcivescovo di Milano (1894-1921) – Ricerca sui documenti ufficiali e le fonti edite.

L’ 8 luglio 1987 viene nominato prevosto parroco della parrocchia di Santo Stefano in Vimercate, facendovi il suo ingresso ufficiale il 4 ottobre 1987.

Il 30 ottobre 1998 il cardinal Martini legge la bolla papale con cui Giovanni Paolo II conferisce a Don Ponzini l’onorificenza di “protonotario apostolico soprannumerario” e di conseguenza il titolo di monsignore.

Tra le numerose iniziative da lui intraprese gli interventi di restauro conservativo presso il Santuario della Beata Vergine e la Chiesa Prepositurale di Santo Stefano, oltre alla riedificazione della nuova sede del Centro caritativo Santo Stefano, sull’area del vecchio Oratorio maschile in Via Mazzini.