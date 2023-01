Vimercate piange la scomparsa di monsignor Giuseppe Ponzini un riferimento assoluto per la città e per la parrocchia. Il sacerdote 90enne si è spento nella serata di giovedì 12 gennaio mentre era ricoverato alla Rsa San Giuseppe da qualche mese, dopo un lungo calvario legato anche alle complicanze del Covid.

Vimercate piange monsignor Giuseppe Ponzini e il messaggio della comunità

“Il nostro caro don Giuseppe Ponzini ha compiuto la sua Pasqua. Ora prega e intercede per ciascuno di noi. Lo ricordiamo con riconoscenza. A Dio” ha fatto sapere la comunità pastorale Beata Vergine. Don Giuseppe è stato per oltre 22 anni parroco prima dell’avvento di don Mirko Bellora. Grazie a don Giuseppe originario del milanese e diventato monsignore qualche anno fa si deve la nascita del centro d’ascolto Caritas di Vimercate.