Tutti pazzi per i polipi colorati della Pro Loco Sovico per i bambini dell’Associazione Merati

È una storia di amicizia e generosità quella che lega la Proloco di Sovico con le volontarie e le mamme dell’associazione ostetriche Felicita Merati di Monza.

«L’idea era di chiedere a qualche signora esperta di realizzare una sessantina di polipi di cotone – racconta Marica Riva, presidente della sezione di Monza dell’associazione – In meno di due mesi ce ne sono stati donati duecento».

Tutti pazzi per i polipi colorati della Pro Loco Sovico: a ruba nelle feste di Natale

Il polipo di cotone morbido e colorato, pensato e realizzato a prova di bambino, in grado di riprodurre, grazie ai tentacoli, le sensazioni provate dai neonati nel grembo della mamma, è andato letteralmente a ruba durante le feste di Natale. «Quasi per caso abbiamo contattato la Proloco, chiedendo loro un aiuto per realizzare alcuni modelli del polipo di cotone. Non pensavamo che avremmo avuto una risposta così generosa. In un modo in cui ciascuno sembra pensare a sé, le signore della Proloco che hanno realizzato a mano questi polipetti hanno fatto qualcosa decisamente fuori moda: si sono messe a disposizione, hanno sostenuto e donato tempo e abilità», ha spiegato la presidente a nome di tutta l’associazione, ringraziando ciascuna delle anonime magliaie autrici dei polipi.

Associazione Felicita Merati polipetti Pro Loco Sovico

Tutti pazzi per i polipi colorati della Pro Loco Sovico: il ringraziamento a chi li ha realizzati

I piccoli animaletti morbidi sono alti circa 8 centimetri, pensati soprattutto per i piccolissimi, «a prova di ciucciata e adatti anche a finire in lavatrice», assicurano dall’associazione ostetriche. I fondi raccolti serviranno per sostenere incontri per neomamme.

«Ogni famiglia che ha acquistato il piccolo polipo è grata alle signore che li hanno realizzati, e ci tornerete in mente ogni volta che ne vedremo uno in mano ai bambini dell’associazione», hanno scritto le volontarie in una lettera di ringraziamento inviata alla Proloco di Sovico.