Pro Loco Sovico, nuovo progetto: polipetti all’uncinetto per i neonati in terapia intensiva

«A Natale fatti un regalo speciale: il sorriso di un bambino». Messaggio del cuore di Pro Loco Sovico alla cittadinanza nel presentare il nuovo progetto benefico che intende coinvolgere i sovicesi. A favore dei bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale in collaborazione e a supporto dell’associazione ostetriche Felicita Merati, l’associazione lancia “Il Sorriso di un bambino“: realizzare all’uncinetto dei polipetti.

Progetto polipetti all’uncinetto: i benefici per i neonati ricoverati

I bambini prematuri ricoverati sembrano trarre beneficio dallo stringere tra le loro manine i tentacoli di pupazzetti all’uncinetto a forma di polpo. I team medici hanno osservato che l’utilizzo di questi pupazzetti contribuisce a calmare i bambini, migliorando il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue.

Progetto polipetti all’uncinetto: l’appello di Pro Loco Sovico e gli orari

«Unisciti a noi a realizzare i polipetti ogni mercoledì, a partire dal 4 ottobre, da Anni Verdi, associazione anziani di Sovico, in via Lambro, dalle 15 alle 16.30 – spiegano i volontari di Pro Loco – oppure acquistando un polipetto all’Albero del Sorriso che sarà installato in Galleria Frette di Sovico, a dicembre, o richiedendo lo schema di lavoro e consegnando i polipetti in sede il mercoledì dalle 16 alle 18». Mail: info@prosovico.it