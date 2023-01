Tutti i service di Rotaract Brianza Nord: da 21 anni con Associazione Stefania di Lissone

Tra i numerosi progetti di service e volontariato che hanno visto e vedono tuttora Il Rotaract Brianza nord impegnato sul territorio, spicca per longevità la collaborazione con l’associazione Stefania di Lissone, giunta ormai al 21esimo anno. Fondato nel 1980, il club ha saputo distinguersi per l’attività di service nel corso degli anni, fino ad ottenere l’onorificenza della Paul Harris fellow.

Presidente del sodalizio è Elena Mantovan, segretario Daniele Chieregatti, tesoriere Thomas Zefi, prefetto e delegato di zona Cristina Giacomini.

La presidente Mantovan nel corso di una recente riunione ha illustrato i service in cui il sodalizio è tuttora impegnato.

Tutti i service di Rotaract Brianza Nord: il tempo libero “senza barriere” con i ragazzi di Stefania

“Tempo libero senza barriere”, che si rinnova da 21 anni. Ogni mese viene organizzata un’uscita con i ragazzi dell’associazione Stefania che vengono coinvolti in diverse attività, al succedersi delle stagioni. Partecipano al karaoke, al minigolf ma anche a degustare un gelato o una cioccolata calda con chiacchiere annesse. Durante il lockdown il service è proseguito, continuando a vedere i ragazzi di associazione Stefania attraverso le videochiamate. I ragazzi hanno disabilità diverse, nonostante ciò il contatto avviene con quasi tutti.

Tutti i service di Rotaract Brianza Nord: le raccolte fondi per Edo e Loris

Un altro service è “Un sorriso per Edo”, introdotto nel 2020, ha come obiettivo di donare il ricavato di raccolte fondi alla famiglia di Edoardo, un bimbo di 5 anni affetto da una malattia rara e ancora sconosciuta. Ogni anno viene effettuata una raccolta fondi, per aiutare i genitori a sostenere le spese necessarie per Edo.

Un service storico del Brianza Nord è “Il cammino di Loris”, in cui viene donato il ricavato di una gara annuale di burraco a Loris, un ragazzo di 13 anni affetto da una malattia rara. Durante il lockdown sono stati accantonati i soldi delle conviviali per raggiungere la quota di denaro che annualmente viene raccolta con le partite a carte. Dallo scorso anno è ripresa l’organizzazione del torneo in presenza.

Tutti i service di Rotaract Brianza Nord: la piantumazione delle zone periurbane

“Doniamo un albero” , è un progetto nato nel 2021 a partire da un bando creato dal distretto Rotaract 2042 per la realizzazione di servizi alla persona e alla tutela dell’ambiente. Gli ambiti di intervento sono: azione sociale, tutela dell’ambiente e pubblico interesse. Motivazioni che hanno spinto alla realizzazione del progetto, per sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale. A partire dalla comunità socialmente fragile, sono state coinvolte diverse associazioni donando più di 200 alberi al parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea al fine di rimboschire zone periurbane

Il progetto è stato articolato in tre fasi: la prima prevede la raccolta di fondi tramite donazioni da parte dei Rotary Club padrini e dal distretto Rotaract 2042. La seconda, acquisto di piante di alberi per il rimboschimento delle zone periurbane del parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea. Per ogni albero donato, un membro della comunità riceve una pergamena attestando l’adozione dell’albero e la località scelta dove piantare l’albero insieme ad un gadget. L’acquisto delle piante avviene tramite il progetto “Adotta un albero” gestito dal parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea. L’ultima fase contempla la visita agli alberi piantumati.

Tutti i service di Rotaract Brianza Nord: zumba e fiducia per affrontare la malattia

“Una vita in rosa” ha come scopo primario di far tornare a vivere una donna che, colpita da un tumore al seno, ha affrontato la malattia anche con il sorriso, la zumba e l’amicizia. Perché la zumba? Perché dal legame tra alcune donne del gruppo è nato il desiderio di dimostrare che una esperienza “difficile”, come la sofferenza nella malattia, può trasformarsi in una occasione per vivere emozioni positive, speciali e colorate di rosa. Il messaggio principale è trasmettere il sorriso e l’amicizia che possono addolcire anche i momenti più bui della vita e dare forza e determinazione necessarie per rinascere dal dolore e dalla sofferenza con una marcia in più. “Una vita in rosa”, è una associazione di promozione sociale senza scopri di lucro impegnata principalmente sull’informazione e sulla prevenzione pre e post-malattia, nel supporto alle cure e alla ripresa dopo le terapie, con particolare attenzione alle donne. Le aree di intervento di questo service sono: informazione: attraverso convegni, incontri e giornate dedicate con diversi professionisti; prevenzione: tramite la divulgazione delle informazioni sulla prevenzione primaria attraverso incontri con specialisti; socializzazione: con incontri di sostegno alle donne colpite dal tumore al seno attraverso momenti di svago per stimolare la propria femminilità ma anche occasioni in cui con il ballo e attività di fitness si intende restituire benessere e energia positiva.

E da ultimo “Una scuola per un futuro migliore”, e cioè offrire a tutti i bambini di età dai 3 ai 6 anni della comunità Masai di Mkindi in Tanzania la possibilità di fruire di una prima forma di alfabetizzazione ed educazione di base.