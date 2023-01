Troppe evasioni dagli arresti domiciliari, un 23enne di Seregno portato in carcere a Monza

Qualche giorno fa aveva rotto il braccialetto elettronico ed era evaso dagli arresti domiciliari, poi convinto a tornare sui suoi passi dalla madre. Solo l’ultima di una serie di “uscite” non autorizzate da parte di un 23enne brianzolo di origini senegalesi. Nell’occasione i carabinieri della Compagnia di Seregno, che lo avevano arrestato e ricollocato nella abitazione dove era ristretto, avevano anche richiesto di aggravare la misura cautelare nei suoi confronti.

Il 23enne di Seregno portato in carcere a Monza dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio è arrivata la nuova ordinanza di aggravamento nei confronti del giovane, noto per reati contro il patrimonio e soprattutto per le svariate evasioni: i militari dell’Arma si sono presentati all’ingresso della sua abitazione di residenza, a Seregno, e l’hanno accompagnato in carcere a Monza.