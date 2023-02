Trenta iscritti e un nuovo mezzo per Seregno Soccorso

Al corso per diventare soccorritori volontari di Seregno Soccorso, che inizia lunedì 20 febbraio, dopo un’intensa campagna promozionale si sono iscritte 30 persone di cui 16 donne e 14 uomini, con età che varia dai 19 ai 70 anni.

Corso Seregno Soccorso: i moduli

Il primo modulo verrà concluso settimana prossima e permetterà di poter svolgere attività di addetto all’accoglienza e trasporto pasti caldi per il comune di Seregno. Subito dopo partirà il secondo modulo, che durerà un paio di mesi e permetterà di effettuare trasporto di pazienti nefropatici (dializzati), trasporto sanitario, servizio di assistenza alle manifestazioni sportive; il terzo modulo che durerà circa 4 mesi permetterà di svolgere servizi di emergenza-urgenza.

Tre moduli teorico-pratico in ordine di difficoltà che permetteranno di decidere in ogni step se fermarsi o avanzare al modulo successivo.

Seregno Soccorso: nuovo mezzo acquistato grazie a due donazioni

Sabato 25 febbraio alle 11.30 in piazza Concordia si terrà l’inaugurazione e benedizione del nuovo Fiat Doblò che, dopo lunga attesa dall’ordine, permetterà di sostituire il vecchio veicolo adibito al trasporto pasti caldi per il comune di Seregno e trasporto dializzati, offrendo maggiore sicurezza e comfort sia alle persone trasportate che al personale impiegato. Questo veicolo è stato acquistato grazie a due contributi: il primo di 3.460 euro da parte di Angela Crippa, vedova del dottor Fabio Besana, che ha deciso di realizzare una raccolta fondi in memoria del marito, donando il ricavato a Seregno Soccorso; il secondo di 1.300 euro da parte di un ex socio Matteo Colzani, che in occasione del battesimo della figlia Matilde, ha deciso di fare una raccolta fondi, donando il ricavato a Seregno Soccorso.

Corso Seregno Soccorso: città cardioprotetta

Un altro grande progetto denominato “Seregno, città cardioprotetta” prenderà il via la prossima settimana, è la collaborazione con il comune di Seregno per effettuare momenti formativi e informativi, totalmente gratuiti e aperti alla cittadinanza. Primo incontro il 28 febbraio nella sede di Seregno Soccorso di via Stefano. Info staff.sport@seregno.info o 0362 263383