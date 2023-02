“Seregno Città cardioprotetta”: incontri gratuiti di primo soccorso

“Seregno, città cardioprotetta” è un progetto, ma soprattutto un obiettivo: incrementare, sul territorio, le opportunità per fronteggiare in maniera rapida efficace le situazioni di arresto cardiaco. Che possono capitare ovunque e in qualunque contesto. Situazioni in cui la tempestività dell’intervento può fare la differenza sul tema di salvare una vita.

La città cardioprotetta passa attraverso due percorsi paralleli e complementari: incrementare la disponibilità di defibrillatori sul territorio ed incrementare la rete di persone che è in grado di utilizzare un defibrillatore o che, quantomeno, siano in grado di gestire correttamente una situazione di emergenza. Ciascuno di noi potrebbe rivelarsi la salvezza dell’altro. Sul portale di Areu sono registrati, relativamente al territorio comunale, trentadue defibrillatori semiautomatici. Un numero importante che può, anzi, deve crescere nei prossimi anni.

Città cardioprotetta, informazione e formazione con Seregno Soccorso

Come prossimo passo, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Seregno Soccorso, propone una opportunità informativa e formativa, finalizzata a promuovere e diffondere la cultura del primo soccorso.

Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. In ciascuna delle serate informative, la prima il 28 febbraio nella sede di Seregno Soccorso di via Stefano, quindi il 21 marzo e il 4 aprile in sala Gandini di via XXIV maggio, sempre con inizio alle 20.15, verranno affrontati i temi della chiamata di soccorso e il sistema sanitario in regione Lombardia, informazioni utili per l’utilizzo del defibrillatore, segni premonitori dell’arresto cardiocircolatorio ed elementi essenziali sulla prevenzione, la “catena della sopravvivenza”, la rianimazione cardio polmonare e l’utilizzo del defibrillatore nel paziente adulto. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di presenza.

Corso formativo il 22 aprile

Il corso formativo, invece, è programmato per il 22 aprile dalle ore 8 alle ore 13 sempre nella sede di Seregno Soccorso, in via Stefano da Seregno. Il corso è valido per il conseguimento della qualifica di operatore laico Blsd Areu. Per questo incontro, iscrizione entro il termine del 7 aprile.

La partecipazione agli incontri è a numero chiuso. Per info e iscrizioni, obbligatorie e fino ad esaurimento posti, scrivere a “staff.sport@seregno.info” oppure telefono 0362- 263.383.