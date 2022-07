Treni: guasto allo scambio, mattina nera per i pendolari da Monza

È stato un inizio settimana davvero difficile per chi si è trovato alla stazione di Monza alla mattina di lunedì 11 luglio. Fin dalle 8 le banchine della stazione di via Arosio erano invase da pendolari e vacanzieri, tutti in attesa dell’arrivo dei treni che annunciavano ritardi minimi di almeno 40 minuti.

Treni, guasto allo scambio: disagi per tutta la mattina

Il guasto allo scambio si è verificato sulla linea tra Sesto San Giovanni e Monza. Praticamente impossibile, per tutta la mattinata, trovare treni da e verso Milano. I disagi, ovviamente, hanno coinvolto anche i vagoni diretti a Lecco e sulla tratta Como-Chiasso.

A innervosire non poco i pendolari diretti in ufficio ma anche chi, trolley alla mano, doveva raggiungere la Stazione centrale di Milano in tempo per prendere il treno delle vacanze, è stata la mancanza di informazioni da parte degli operatori della stazione di Monza.

Caos treni Monza Caos treni Monza

Treni, guasto allo scambio: «Nessuna assistenza né comunicazione»

«Nessuna assistenza né comunicazione come al solito – spiega innervosito uno dei pendolari rimasti bloccati a Monza – Io sono riuscito a partire, ma moltissimi altri sono rimasti a Monza senza riuscire a raggiungere Milano. Nessuno ci ha fornito alcuna assistenza per spiegarci quali potessero essere i mezzi sostitutivi. Vedevamo solo i monitor con ritardi assurdi di oltre un’ora per dei tragitti di pochi minuti o treni addirittura cancellati».

Treni, guasto allo scambio: traffico su un unico binario

Per gran parte della mattinata ha funzionato un unico binario del tratto tra Sesto San Giovanni e Monza, come precisano da Trenord. Immediatamente si sono messi al lavoro i tecnici per cercare di risolvere il guasto nel minor tempo possibile. «Per esigenze di circolazione è stato necessario cancellare alcune corse e portare variazioni agli orari», confermano da Trenord.

Ai viaggiatori è stato consigliato di raggiungere Sesto San Giovanni con il bus e da lì procedere con la linea 1 della metropolitana in direzione di Milano