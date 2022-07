Ribaltamento nella stazione di Triuggio, ritardi per il Besanino

Circolazione dei treni critica nel pomeriggio di giovedì 7 luglio per il Besanino (sulla Monza-Molteno-Lecco) a causa di un incidente che ha coinvolto la stazione di Triuggio-Ponte Albiate: si è ribaltato un sollevatore telescopico che stava lavorando a una ristrutturazione in una proprietà privata al confine con la ferrovia. Nessun ferito, illeso il manovratore che è riuscito a uscire dall’abitacolo da solo: stava lavorando su un tratto in pendenza e si è ribaltato su un lato. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno, i carabinieri, i tecnici di Rfi e i funzionari.

Sulla linea sono annunciati ritardi fino a 30 minuti.