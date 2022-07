Villasanta: auto contro il passaggio a livello in via Baracca

Sembra assurdo, ma non è la prima volta che succede. Il 28 giugno un’auto è andata a sbattere contro la stanga del passaggio a livello in via Baracca, in direzione San Giorgio, a Villasanta, mentre la sbarra era abbassata per consentire il passaggio del traffico ferroviario.

Villasanta, auto contro il passaggio a livello: danni, nessun ferito

Fortunatamente l’incidente non ha causato alcun danno al conducente, e nessun altro è stato coinvolto nell’impatto. Non si può dire altrettanto della sbarra, che è stata letteralmente strappata dal meccanismo, finendo addosso alla macchina. Anche il vetro della vettura, così come lo specchietto dal lato del passeggero si sono danneggiati in seguito allo scontro.

Villasanta, auto contro il passaggio a livello: polizia locale e tecnici sul posto

Sul posto è intervenuta la Polizia locale e anche una squadra dell’emergenza ferroviaria. La manomissione o la rottura della stanga che mette in sicurezza il traffico durante il passaggio dei treni provoca l’immediato allarme, e l’automatico rallentamento di tutti i treni in transito in quel tratto.

I tecnici sono subito intervenuti per sostituire la sbarra danneggiata. La stanga, infatti, è progettata in modo che in seguito a un violento impatto si sganci dai cardini, per evitare ulteriori danni al meccanismo del passaggio a livello.

Villasanta, auto contro il passaggio a livello: non è la prima volta, rallentamenti sulla tratta

«Non è la prima volta che succede un incidente di questo tipo – conferma il comandante della Polizia locale di Villasanta, Maurizio Carpanelli – In questo caso il conducente ha dichiarato di essere stato abbagliato dal sole, e di non avere visto né la sbarra abbassata né il semaforo rosso».

L’incidente ha provocato rallentamenti sulla tratta. Il regolamento infatti prevede che fino al ripristino completo della sbarra i treni debbano procedere a passo d’uomo, annunciando con il fischio il loro arrivo. Il passaggio a livello è stato presidiato dalle forze dell’ordine fino al completamento dei lavori di ripristino, durati all’incirca un’ora.