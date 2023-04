Teatro: altri tre premi per la San Giovanni Bosco, la compagnia amatoriale e solidale

Un riconoscimento dopo l’altro per la compagnia teatrale san Giovanni Bosco di Seregno, nell’anno celebrativo del quarantesimo di fondazione. La professionalità acquisita nell’arco dei quattro decenni, pur restando dei teatranti a livello amatoriale, viene sottolineata e premiata in più parti della regione. Dopo la targa consegnata al teatro san Rocco, il 24 marzo scorso, dal sindaco di Seregno, durante la prima nazionale della commedia in dialetto “Una questiun delicata”, la compagnia ha ricevuto tre premi su cinque, a metà aprile, al concorso promosso dal gruppo teatrale Kairòs di Cairate in provincia di Varese, che ha come finalità primaria di divulgare il patrimonio della cultura teatrale amatoriale.

L’evento, alla quinta edizione con cadenza annuale, a cui possono accedere le compagnie amatoriali non professioniste, si è svolto sul palcoscenico del cineteatro “padre Giacomo Martegani”. La san Giovanni Bosco è stata premiata come miglior protagonista femminile: Simona Santambrogio, nel ruolo di Mariuccia e Monica Andretto nel ruolo di Ines e quale miglior allestimento per la commedia “Salam e champagne insema fan dagn”. Per l’anno in corso è in gara anche per il premio Gatal (gruppo attività teatrali amatoriali Lombardia), che inizia tutti gli anni a settembre e si conclude al mese di giugno Il Concorso Teatro G.A.T.a.L ha inizio tutti gli anni a settembre e si conclude a giugno. Dopo la pausa estiva, in una sala milanese si svolge la festa di premiazione, in due momenti diversi. Il sabato per le compagnie di prosa, dialetto e musicale e una la domenica per ragazzi e adolescenti. La san Giovanni Bosco è in concorso per la commedia in tre atti “Una questiun delicada”.

Teatro: altri tre premi per la San Giovanni Bosco, il 5 maggio in scena al San Rocco

Venerdì 5 maggio, alle 21, sarà nuovamente in scena al teatro San Rocco col lavoro in due tempi “Rebelot in canonica”, che concluderà il trittico “teatro sorrisi e solidarietà”, il cui ricavata verrà devoluto alla casa della Carità di Seregno.