Quarant’anni nel sociale, Seregno premia la compagnia teatrale San Giovanni Bosco

Al teatro San Rocco di Seregno, nei giorni scorsi, la locale compagnia teatrale San Giovanni Bosco ha ricevuto un riconoscimento dalle autorità municipali per i 40 anni di ininterrotta attività a favore di associazioni o enti di volontariato impegnate nel sociale. L’evento si è svolto al termine della rappresentazione, in prima nazionale, della commedia dialettale “Una questiun delicata, madre incerta, padre boh” di Antonella Zucchini ritrascritta in dialetto da Giorgio Trabattoni, regista, attore e tra i fondatori della compagnia nel 1982. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco di Seregno, Alberto Rossi e dall’assessore alla cultura, Federica Perelli, presente anche il sindaco di Meda e presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, in quanto la compagnia opera a cavallo tra le due città e l’autrice del testo Antonella Zucchini.

Riconoscimento alla compagnia teatrale, presente anche il sindaco di Meda

Il pubblico presente, che aveva esaurito tutti gli ordini di posti, al termine ha tributato una grandinata di applausi, così come continui e ripetuti lo sono stati a scena aperta durante lo svilupparsi della rappresentazione durata quasi tre ore. La targa consegnata dal primo cittadino di Seregno alla San Giovanni Bosco porta incisa la seguente motivazione: “per la quarantennale attività di volontariato culturale e per la qualità artistica espressa, il ringraziamento della comunità seregnese”. Prima della cerimonia di consegna è stato ricordato che la compagnia è titolare del riconoscimento “Garinei&Giovannini”, un premio biennale che viene assegnato ad attori di spicco del panorama italiano, giunto all’ottava edizione, che si svolgerà il 15 maggio prossimo al teatro San Rocco. Ha ricevuto quattro riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana: due con Giorgio Napolitano (2012 e 2014) e altrettanti con Sergio Mattarella (2017 e 2019). Fino al 2019 ha accolto oltre 15 mila spettatori alle sue rappresentazioni, vanta otto premi Gatal ( gruppo attività teatrali amatoriali Lombardia) e due premi nazionali ricevuti al teatro Nuovo di Milano.

Compagnia specializzata nelle commedie di Garinei e Giovannini

La compagnia si è affermata nel corso degli anni per essersi specializzata per la riproposizione dei copioni delle commedie musicali firmate dalla premiata ditta “G&G”, Garinei e Giovannini, di cui lo stesso Pietro Garinei aveva concesso l’autorizzazione e l’esclusiva. Negli ultimi mesi la San Giovanni Bosco s’ è impegnata col teatro San Rocco a portare in scena commedie dialettali all’interno del trittico “serate di teatro, sorrisi&solidarietà” di cui l’ultimo lavoro “Rebelot in canonica” è in cartellone venerdì 5 maggio, alle 21. Il ricavato delle tre serate verrà devoluto alla Casa della Carità di Seregno. E nell’intervallo tra una commedia e l’altra, la compagnia sta proseguendo la sua tournée nelle sale lombarde.