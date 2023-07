Successo a Merate per la giornalista monzese Laura Marinaro: presentato il libro su Yara scritto con Bruzzone

Successo all’auditorium Comunale di Merate per la presentazione del libro “Yara Autopsia di un’indagine” (Mursia), il saggio che racconta il processo che ha portato alla condanna dell’assassino della tredicenne di Brembate Yara gambirasio. Un libro commentato direttamente dalle autrici, la giornalista monzese Laura Marinaro, e la nota criminologa Roberta Bruzzone.

Successo a Merate per la giornalista monzese Laura Marinaro: dialogo tra criminologa, giornalista e avvocati

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Merate e dallo studio SLC Milan Law Firm, criminal departement con il patrocinio del Comune di Merate, ha dato vita a un dialogo vivace e acceso, tra i legali Veronica Fumagalli e Marcello Perillo, la nota psicologa e criminologa e la cronista di nera sui processi a Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello individuato dal Dna e condannato all’ergastolo in via definitiva dal 2018.

Successo a Merate per la giornalista monzese Laura Marinaro: come è nato il libro

“Questo libro nasce dai tanti taccuini di appunti che ho collezionato seguendo, come giornalista, il processo a Bossetti in tutte le udienze e dopo aver letto tutte le 40 mila pagine di atti – ha spiegato Marinaro- Se fosse stato solo sul processo, non lo avrebbe letto nessuno e allora in collaborazione con Roberta abbiamo deciso di raccontare i fondamenti del processo con una sorta di dialogo botta e risposta, in cui le ho chiesto le sue valutazioni criminologiche, tra una giornalista e una esperta”.