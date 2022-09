Spesa veloce, Esselunga si affida a Deliveroo (per ora a Milano)

Parte dalla città di Milano (ma in futuro chissà) la spesa veloce Esselunga con Deliveroo. Gli utenti deli gruppo internazionale specializzato nella consegna alimentare a domicilio potranno usufruire dell’app per fare la spesa e ricevere in pochissimo tempo i prodotti Esselunga. Con il servizio, effettuato attraverso il negozio di sola consegna della spesa laEsse by Deliveroo HOP, i consumatori potranno scegliere tra oltre 2.400 prodotti.

Spesa veloce, Esselunga si affida a Deliveroo: servizio in crescita

Del resto i tre negozi Deliveroo HOP presenti oggi in Italia sono tutti localizzati a Milano ma in futuro sarà esteso ad altre grandi città, a partire dalla Capitale. Il nuovo servizio di spesa a domicilio, in questo caso veloce, si affianca a quello già presente, fornito da Deliveroo in tutta la Penisola attraverso circa 2mila esercizi alimentari. La consegna di alimentari nel primo semestre di quest’anno ha rappresentato il 10% di tutte le transazioni effettuate da Deliveroo a livello globale, in crescita rispetto all’8% del secondo semestre 2021.

Spesa veloce, Esselunga si affida a Deliveroo: sconto e vantaggio carta Fidaty

L’accordo per Esselunga consente di affiancare alla già presente spesa online un servizio di “quick xcommerce” con il quale raggiungere nuovi clienti che oltretutto potranno avvalersi anche dei vantaggi della carta Fidaty accumulando Punti fragola per accedere al programma fedeltà. Oltretutto i clienti potranno beneficiare di uno sconto di 10 euro sul primo ordine, con un minimo di spesa di 20 euro, nel raggio di consegna dello store agli utenti della app che hanno dato il consenso alla ricezione di comunicazioni marketing. Lo sconto è valido per 14 giorni dalla ricezione della comunicazione.