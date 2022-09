Lavoro: torna il Virtual Job Day di Esselunga

Oltre trecento nuove opportunità di lavoro. A offrirle è Esselunga attraverso il suo Virtual Job Day, un evento di recruiting che si svolgerà interamente online dal 14 settembre. Partecipare è semplice: basta accedere al career site, nella sezione Eventi, e inserire la propria candidatura. Per farlo c’è tempo fino a domenica 11 settembre.

Lavoro: le posizioni ricercate

Il Job Day ha l’obiettivo di ricercare candidati per il potenziamento dell’organico dei negozi presenti nel territorio delle province di Milano e Monza Brianza. Oltre venti le tipologie di professionalità richieste. In primis Esselunga intende inserire più di trecento persone nei ruoli di allievi responsabili, addetti alle vendite, cassieri, specialisti dei reparti freschi: gastronomia, pescheria, macelleria e panetteria.

Nei supermercati sono aperte posizioni anche per sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete delle parafarmacie. All’interno della rete dei ristoranti Atlantic, presenti nelle gallerie commerciali Esselunga, ci sono opportunità come allievi responsabili bar Atlantic e baristi. Per le beauty boutique e beauty store le offerte di lavoro riguardano figure quali allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti.

Lavoro: richieste a Centro produzione e distribuzione di Pioltello

E non è tutto: nello stabilimento di produzioni alimentari di Pioltello sono aperte le posizioni di pasticciere, addetto produzioni di gastronomia, conduttore di linea, elettricista ed elettromeccanico di impianti industriali e automazione. Per il Centro di Distribuzione, sempre a Pioltello, si cercano addetti al controllo qualità di frutta e verdura, addetti alla logistica e operatori call center. I candidati iscritti che risulteranno più in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni necessarie per proseguire l’iter selettivo, attraverso video presentazioni e video colloqui effettuati con i recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.