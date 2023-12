«I nostri panettoni artigianali sul Gambero Rosso. Siamo orgogliosi». È lo spirito che la pasticceria “Vecchia Brianza” di Sovico esprime nell’apprendere il nuovo riconoscimento (questa volta su carta) della qualità dei prodotti natalizi fatti nella storica attività cittadina guidata da Andrea De Palma che ha preso le redini della pasticceria di famiglia insieme alla sorella Cristina, ereditandola dal padre Antonio e dalla mamma Anna.

«Ricetta antica golosità contemporanea», così la rivista del Gambero Rosso definisce uno dei pezzi forti dell’attività sovicese, ovvero il panettone. In bella mostra nelle vetrine addobbate a festa in via Giovanni da Sovico.

Sovico: il panettone artigianale di De Palma sul Gambero Rosso, cult della pasticceria “La Vecchia Brianza”

La prestigiosa rivista di settore elogia l’artigianalità delle ricette di famiglia che incontrano gusti e abbinamenti di nuova generazione.

«Oggi la pasticceria “Vecchia Brianza” è una realtà artigiana di altissimo livello, in grado di soddisfare le più diverse richieste della clientela avvalendosi di un team esperto e in continuo aggiornamento – scrive il Gambero Rosso – diventata un punto di riferimento sul territorio offre servizi di pasticceria, cioccolateria, caffetteria, gelateria e catering anche oltre la Brianza».

E uno dei prodotti cult è proprio il panettone tradizionale prodotto artigianalmente, secondo una ricetta che si tramanda di padre in figlio, con l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Non mancano le novità, quelle pensate per il 2023 vanno dal mandorlato al cioccolato&arancia. Ed Andrea De Palma, ispirato dalla passione trasmessa dai genitori, è l’artefice delle creazioni e della produzione, abilità che unisce a passione dopo aver completato la sua formazione in Italia con i più grandi professionisti del settore in affiancamento ai migliori maestri pasticceri italiani facendo stage di formazione e perfezionamento in laboratori famosi in tutta Europa.

Per il cioccolato, invece, l’influenza maggiore la deve al Belgio: patria del cioccolato di qualità. Il suo talento viene continuamente affinato attraverso un processo di formazione permanente che procede ancora oggi e che sostiene la sua continua ricerca di nuove sperimentazioni del gusto.

Sovico: il panettone artigianale di De Palma sul Gambero Rosso, un po’ di storia

Andrea si affianca all’attività produttiva del padre Antonio nel 1995 e successivamente con la madre Anna prende le redini dell’attività affiancato dal 2006 anche dalla sorella Cristina esprimendo una più moderna idea del cioccolato e della pasticceria. Questa sua passione si manifesta nelle sue creazioni frutto di abbinamenti particolari, in cui prodotti freschi e le migliori materie prime sono i protagonisti. “La Vecchia Brianza” nasce nel 1969 a Sovico dove da una piccola pasticceria artigianale gestita da Antonio (il pasticcere) e Anna (la moglie) con passione e dedizione al lavoro è diventata con i figli Andrea e Cristina una realtà artigiana di altissimo livello. Per Sovico, una vera istituzione. Capace di conquistare clienti di tanti paesi e di ritagliarsi anche sulle riviste specializzate pagine di squisita bontà.