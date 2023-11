Sovico: controlli sul territorio dopo il ritrovamento di siringhe

Siringhe nella zona dell’acquedotto di Sovico, di piazza del Caminone, ma risultano altre zone sensibili del paese vigilate dalle forze dell’ordine: in paese si incrementano i controlli dopo l’allarme. Le segnalazioni di alcuni cittadini, preoccupati dopo il ritrovamento di alcune siringhe in zone pubbliche, anche frequentate anche dai bambini, ha messo in allerta l’amministrazione comunale e le autorità preposte alla sicurezza. La situazione è monitorata.

Sovico: già allertati polizia locale e carabinieri

«La situazione è a conoscenza della nostra Polizia Locale e anche i carabinieri sono stati avvisati – dichiara il sindaco di Sovico, Barbara Magni – ci sono indagini ed accertamenti in corso per individuare i soggetti. La nostra Polizia Locale sta svolgendo i pattugliamenti ed i controlli nelle zone più sensibili e dove sono state ritrovate le siringhe, fatte rimuovere dagli operatori Gelsia».

Un monitoraggio atto a prevenire eventuali situazioni simili che come detto hanno comprensibilmente generato timori nei cittadini. Le siringhe sono state segnalate in centro paese, come ad esempio in piazza del Caminone, ma anche a poca distanza da luoghi frequentati anche dai bambini, come ad esempio l’area verde a ridosso del centro sportivo comunale. C’è chi segnala ritrovamenti anche nella zona del laghetto Belvedere.

«La Polizia Locale – aggiunge il sindaco – ultimamente ha ricevuto segnalazioni che riguardano la zona Caminone e dell’acquedotto comunale».