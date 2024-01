Sostenibilità: Smily Academy Europa a settembre al parco di Monza

Una quarantina di giovani imprenditori emergenti provenienti da svariate nazioni si ritroverà a settembre nel Parco di Monza per confrontarsi sulla creazione di eco imprese e discutere di sostenibilità. Lo farà nel primo appuntamento organizzato nel nostro Paese da Smily Academy Europa, l’acceleratore del Forum mondiale delle popolazioni indigene sulla giustizia climatica con sede in India, Brasile, Ghana e da inizio dicembre anche a Milano.

Sostenibilità: Smily Academy Europa, ci sarà The Forest Man

Nel corso dell’evento, che si protrarrà per una settimana, saranno proposti momenti di formazione, a cui interverranno anche i rappresentanti dell’agenzia Onu per lo sviluppo, e visite guidate alle best practice del territorio: i giovani incontreranno, tra gli altri, The Forest Man ovvero Jadav Molai Payeng che in India ha piantato oltre 500 ettari di bosco in aree devastate dalle inondazioni.

Sostenibilità: Smily Academy Europa, perché a Monza

Nella decisione di Smily di eleggere il Parco come luogo ideale per la kermesse ha avuto un ruolo l’ex senatore democratico Roberto Rampi che dal 20 al 26 marzo incontrerà in India The Forest man: «Dobbiamo fare tesoro delle competenze dei popoli indigeni che – spiega – rappresentano il 5% della popolazione ma detengono l’85% delle foreste. Dobbiamo apprendere da loro come mantenere l’equilibrio e il benessere psicofisico, una dimensione che nel nostro mondo che va di corsa abbiamo disimparato a custodire. La Brianza, di contro, può mostrare tante buone esperienze compresa la concretezza della solidarietà oltre che delle imprese».