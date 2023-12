Monza: cercansi progetti per la Settimana del paesaggio, di cosa si tratta

Incontri con tecnici, seminari con esperti ma anche iniziative culturali e laboratori per i bambini: la prima edizione della Settimana del paesaggio che si svolgerà a Monza dal 27 al 31 maggio 2024 non proporrà solo iniziative riservate agli addetti ai lavori: proprio per questo il Comune invita istituzioni, fondazioni, ordini professionali, associazioni, società e singoli cittadini a presentare progetti da includere nel programma degli eventi pensati per «valorizzare il paesaggio e promuoverne la tutela, favorire lo sviluppo sostenibile e il coinvolgimento sociale senza essere in contrasto con lo sviluppo economico».

Monza: il Comune cerca progetti per la Settimana del paesaggio, proposte entro il 20 gennaio

Gli interessati possono inviare le proposte entro sabato 20 gennaio all’indirizzo mail paesaggio@comune.monza.it oppure via pec alla casella monza@pec.comune.monza.it. Possono, inoltre, chiedere informazioni al servizio tutela e valorizzazione del paesaggio del municipio scrivendo a paesaggio@comune.monza.it o telefonando al numero 0392372.241.

Monza: il Comune cerca progetti per la Settimana del paesaggio, c’è una commissione tecnica

Le proposte saranno valutate da una commissione tecnica formata dagli operatori del settore paesaggio che accenderanno semaforo verde solo alle iniziative prodotte e finanziate dagli ideatori che dovranno pubblicizzarle con materiale che rispetti l’immagine concordata della manifestazione. Piazza Trento e Trieste promuoverà gli eventi tramite i propri canali istituzionali, a partire dal sito internet, ed esenterà gli organizzatori dal pagamento del canone di concessione del suolo pubblico purché gli eventi non abbiano scopi commerciali.

Monza: il Comune cerca progetti per la Settimana del paesaggio, che cos’è

La Settimana del paesaggio, annunciata lo scorso marzo dall’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti durante un seminario svolto in collaborazione con l’ordine degli architetti, dovrebbe aiutare i non addetti ai lavori a scoprire i diversi paesaggi di Monza, compreso quello industriale.