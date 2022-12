Sicurezza sui mezzi pubblici, Corbetta applaude Salvini: “Cambio di passo, allo studio presenza Polizia locale”

“Troppe aggressioni a capotreni e dipendenti: con Ferrovie dello Stato vogliamo arrivare a 1.500 addetti della sicurezza sui treni e fuori le stazioni”, ha detto nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’inaugurazione della metro M4 di Milano.

Sicurezza sui mezzi pubblici, Corbetta applaude Salvini: “Di nuovo ai primi posti dell’agenda di governo”

La notizia è stata accolta con entusiasmo dal consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta, che da tempo si sta occupando dei temi riguardanti la sicurezza sui mezzi di trasporto anche con una serie di audizioni in V Commissione Regionale che hanno coinvolto i sindacati di settore. “Un cambio di passo”, lo ha definito il consigliere brianzolo.

“Finalmente la sicurezza torna nei primi posti dell’agenda di Governo anche per quanto riguarda treni e mezzi pubblici, grazie al Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri ha dichiarato l’intenzione di arrivare a 1500 operatori della sicurezza sui treni e nelle stazioni – ha commentato Corbetta – Troppe le notizie di cronaca che quotidianamente coinvolgono utenti ed operatori, tra minacce, aggressioni, atti di violenza a cui non si riesce a far fronte. Un fenomeno sempre più preoccupante, a cui le istituzioni devono porre rimedio con provvedimenti concreti, come l’assunzione di operatori e guardie giurate a bordo mezzo. È necessario raccogliere le indicazioni e i suggerimenti che arrivano dai lavoratori del settore, come ad esempio ho cercato di fare in questi ultimi mesi in collaborazione con l’autista di bus ed ex consigliere comunale di Monza, Salvatore Russo, per trovare le giuste soluzioni a un problema molto sentito”.

Sicurezza sui mezzi pubblici, Corbetta applaude Salvini: proposta per potenziare la presenza della Polizia locale

Allo studio anche la proposta per potenziare presenza Polizia Locale sui mezzi pubblici.

“Dobbiamo garantire a utenti e operatori il diritto a viaggiare e lavorare in tranquillità, se vogliamo garantire un futuro di sviluppo e di maggiore attrattività a tutto il comparto del trasporto pubblico, sia locale sia nazionale. Una delle idee che stiamo studiando è supportare maggiormente i Comuni, soprattutto quelli più grandi, al fine di favorire una maggior presenza sui mezzi pubblici degli agenti di Polizia Locale. Credo che possa essere una possibilità da sondare già con la legge di bilancio regionale che voteremo nelle prossime settimane”, ha concluso.