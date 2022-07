Shopping sotto le stelle: a Carate negozi aperti di sera per quattro venerdì di luglio

Shopping sotto le stelle e isola pedonale. Quattro venerdì di negozi aperti, mercatini, animazione, musica. Per quattro settimane, il venerdì (1, 8, 15 e 22 luglio) le vetrine resteranno aperte anche la sera, dalle 19 alle 23.30. L’iniziativa è promossa dall’associazione territoriale Alta Brianza della Confcommercio, con il patrocinio del Comune, e intende, da un lato, vivacizzare le vie della città, anche nelle ore serali, dopo i due anni di pausa forzata per l’emergenza Covid-19, e dare la possibilità di fare acquisti anche dopo cena.

Shopping serale a Carate, presenti anche bancarelle e mercatini di artigiani e hobbisty

Durante le quattro serate di shopping, lungo le vie del centro, a partire da via San Giuseppe, una delle arterie centrali, saranno presenti anche diversi stand di bancarelle con i mercatini di artigiani e di hobbysti, accompagnati da intrattenimenti musicali, spettacoli di mangiafuoco e animazioni con bolle di sapone per la gioia dei più piccoli, a cura dell’associazione culturale «La Presentosa».

Shopping sotto le stelle a Carate, l’assessore: “un’opportunità per far ripartire il settore”

Insomma, con l’estate è alto il desiderio di godersi le serate all’aperto: così l’associazione commercianti ha deciso di offrire un’occasione in più. «L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e vuole essere un’opportunità per far ripartire il commercio, ricreare relazione e far tornare in centro le persone –ha commentato l’assessore Fabio Cesana-. La presidente dell’associazione Commercianti, Maura Isimbaldi, mi ha informato che alcuni esercenti non hanno aderito. Mi auguro di riuscire a trovare il loro coinvolgimento in misura maggiore nelle prossime riunioni e programmazioni di iniziative in vista del periodo natalizio».

Shopping serale a Carate, ci sarà anche anche l’isola pedonale con gazebo dei commercianti

Nelle quattro serate di luglio il centro storico diventerà un’isola pedonale con la possibilità per i commercianti di poter posizionare un proprio gazebo all’interno dell’area chiusa al traffico veicolare. L’evento promosso dai commercianti con il patrocinio del Comune è sponsorizzato dalla Banca di credito cooperativo di Carate e dalle realtà produttive «Birra Gaia» e «Impianti elettrici Piemonti», gli intrattenimenti saranno a cura dell’associazione «La Presentosa». Ora l’auspicio è che le presenze ripaghino gli sforzi.