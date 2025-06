Seveso, tre medici in pensione: di nuovo emergenza sanità

«La forte denuncia della consigliera del Pd Anita Argiuolo di Seveso, giustamente preoccupata per il prossimo pensionamento di ben tre medici di medicina generale a Seveso, è l’ennesima riprova dello stato di grave criticità della sanità collegata al ruolo fondamentale dei medici di base»: sono le parole con cui il consigliere regionale brianzolo Gigi Ponti, del Partito democratico, ha portato all’attenzione anche del Pirellone le carenze che da anni ormai si registrano anche a Monza e Brianza sul fronte dell’assistenza di base. Non è la prima volta che Ponti interviene sull’emergenza sanità nel territorio.

«Come giustamente rileva la consigliera sevesina dem – sottolinea Ponti – sono soprattutto i soggetti più deboli e fragili a pagare il prezzo maggiore di tutto questo». Il consigliere regionale ha ricordato che nei giorni scorsi all’assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso, il collega Carlo Borghetti ha evidenziato le numerose difficoltà che incontrano i medici di medicina generale, a partire dal malfunzionamento del sistema informatico, che nei fine settimana non viene aggiornato e manutenuto dalla società regionale Aria, con conseguenti disservizi puntualmente riscontrati il lunedì mattina da pazienti e operatori».

Seveso, tre medici in pensione: Ponti (Pd) chiede interventi all’Ats

Giovedì 19 giugno la Lamb, Libera associazione di medicina generale, ha evidenziato allo stesso Bertolaso otto punti di forte criticità, accompagnati da altrettante proposte per affrontare e risolvere le problematiche. «Nella missiva si parla apertamente di una situazione ormai “insostenibile”, aggravata da continue richieste improprie e da normative spesso disattese. I medici dichiarano di essere pronti a una mobilitazione permanente finché non arriveranno risposte concrete da parte delle istituzioni». «Per parte mia, segnalerò la questione alla direzione sanitaria dell’Ats della Brianza, affinché si possa individuare rapidamente una soluzione che non penalizzi ulteriormente i cittadini di Seveso. Confido che tutte le forze politiche vorranno sostenere le giuste rivendicazioni e le legittime preoccupazioni sollevate dalla consigliera Argiuolo», conclude Ponti.