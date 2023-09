Seveso, quartiere isolato dalla ferrovia: l’idea di San Pietro è andare con Meda

Tre serate di presentazione del piano del traffico, a Seveso, sono state occasione per informarsi ed anche di confronto. Proprio a margine degli incontri, alcuni cittadini hanno paventato l’idea di lanciare una petizione per spostare la residenza degli abitanti della frazione di San Pietro a Meda. Il problema del quartiere è che, dopo il superamento dei passaggi a livello, rischia di rimanere isolato dal resto della città.

Seveso, l’idea di San Pietro di andare con Meda: il sindaco respinge “solo una voce”

“Ho sentito anche io questa voce e tale la reputo, niente più che una chiacchiera“ dice il sindaco Alessia Borroni. “Anche io scherzo sempre con il sindaco di Barlassina dicendo che siamo pronti ad annetterli, ma qui rimane, nell’ambito dello scherzo. San Pietro, così tutti gli altri quartieri e le località, fa parte della città di Seveso, una unica coesa città. Siamo una comunità unita, nonostante la particolare conformazione geografica del territorio, ascolteremo come sempre tutte le esigenze dei cittadini e cercheremo di comprenderle e farle nostre per il bene della città. Tutti hanno l’occasione di far sentire la propria voce. A questo punto della formulazione, il Pgtu è ancora in fase propositiva, ci sono margini per migliorarlo laddove possibile e dove crediamo che sia realmente vantaggioso per la comunità”.

Seveso, nei prossimi giorni sarà aperta la procedura delle osservazioni al Pgtu

Entro la fine del mese di ottobre, o comunque nei primi giorni di ottobre, sarà aperta ufficialmente la procedura per la presentazione delle osservazioni. “Abbiamo raccolto idee e suggerimenti della popolazione in questi incontri, ma ci aspettiamo che vengano tradotte in proposte scritte e protocollate. Quando sarà il momento ovviamente pubblicizzeremo tutto attraverso i nostri canali, mentre sul sito è già pubblicata la bozza proposta di Pgtu”.

Inizia a muoversi anche l’opposizione, con il capogruppo del Pd Gigi Malerba che spiega: “Manca lo sforzo di creatività di capire le reali esigenze della popolazione. La realtà è che si trattava di un’ottima soluzione che è stata accantonata da questa amministrazione per revisionismo. Non l’unico episodio peraltro, visto com’è andata con via San Carlo, pensata in un modo ed eseguita in un altro per rispettare un finanziamento regionale da 200mila euro, senza pensare ai residenti che ora sono piuttosto scontenti”.