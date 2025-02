Settembre sceglie il piumino “made in Nova” (e vince Sanremo Giovani)

Settembre veste Become One. Il cantante, vincitore di Sanremo Giovani ha scelto di completare il suo outfit firmato dalla Stylist Federica Reali con un piumino della linea Tycho di Become One fondato e diretto dalla novese Nicoletta Lo Monaco. «La linea Tycho – ha spiegato la stilista e direttrice artistica – è nata dopo un’esperienza lavorativa a Los Angeles». E ha aggiunto: «Il contatto è avvenuto grazie alla stylist di Settembre che ci ha chiesto altri capi oltre al piumino che il cantante ha indossato all’esterno dell’Ariston».

Nicoletta Lo Monaco

Il piumino del marchio della novese Lo Monaco per il vincitore di Sanremo Giovani

Una bella soddisfazione per Nicoletta Lo Monaco e per il suo brand nato in pieno covid. «Ho sempre amato la moda – ha continuato la Lo Monaco – e durante il lockdown, quando eravamo obbligati a trascorrere tutte le giornate in casa, ho iniziato a disegnare una linea comoda e fashion allo stesso tempo. Il mio obiettivo è sempre stato questo fin dall’inizio: creare una linea comoda e cool, siamo partiti con il jersey poi siamo passati al denim ed altri tessuti che abbiamo sperimentato in questi anni».

I capi della stilista novese scelti anche da Blasi, Ferragni e Bianca Balti

Con Settembre, fresco vincitore di Sanremo giovani, Become One è sbarcato anche al Festival più famoso d’Italia, ma prima di lui tanti altri vip hanno indossati i capi disegnati da Nicoletta Lo Monaco, affiancata in azienda, per la parte amministrativa, anche dal fratello Francesco. Hanno indossato Become One anche Ilary Blasi, Chiara Ferragni, Lazza e la stessa Bianca Balti, co-conduttrice della prima serata del Festival martedì scorso.