Seregno, tre giovani sanzionati per commercio abusivo in area pubblica dalla polizia locale

Tre giovani residenti a Napoli sono stati individuati nella mattinata di giovedì 7 settembre a Seregno dal corpo della polizia locale, mentre importunavano i passanti nella zona centrale, in modo particolare le persone più anziane, per cercare di vendere loro i calzini che avevano con sé. L’intervento è scaturito da un primo avvistamento in piazza Concordia, davanti alla basilica San Giuseppe, da dove il gruppo si è poi sparpagliato, per cominciare la propria attività abusiva.

Polizia locale: previsti anche ordini di allontamento

Dalla centrale operativa di via Umberto I si sono quindi mosse tre pattuglie, che hanno rapidamente rintracciato i ventenni. Nei loro confronti è stato applicato il cosiddetto Oda, l’ordine di allontanamento che consente il successivo provvedimento interdittivo da parte della questura, con l’aggiunta delle sanzioni previste per il commercio abusivo in area pubblica (ammende di 3mila euro e sequestro delle merci).

Polizia locale: ben 952 interventi nel mese di agosto

L’attività si è inserita nel contesto di un periodo estivo molto impegnativo per il corpo comandato da Giovanni Dongiovanni, caratterizzato da 952 interventi nel solo mese di agosto.