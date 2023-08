Seregno, azzarda sorpasso e ci ripensa perché vede i carabinieri: in macchina ha droga e una mazza

Un sorpasso decisamente azzardato: solo tentato, perché alla vista dei carabinieri ha fatto dietrofront, ma sufficiente ad insospettire i miliari della stazione dell’Arma di Seregno che hanno deciso di fermare l’automobilista per un controllo, in via Nazioni Unite, la notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto.

Trattandosi di una persona già nota per reati legati agli stupefacenti, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione e nell’auto, una una apertura sotto il volante, hanno trovato una confezione con 12 grammi di marijuana e hashish “suddivisa in varie dosi“. Non solo, nel bagagliaio della vettura è stata recuperata una mazza da baseball.

Seregno, automobilista residente a Seveso denunciato

Il conducente, un 29enne residente a Seveso ma domiciliato a Seregno è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in relazione alla mazza da baseball, anche per porto abusivo di armi.