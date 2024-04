Seregno: a 63 anni di notte a rubare in farmacia, colto in flagranza dai carabinieri

Con un berretto di lana in testa e uno scaldacollo a coprirgli il viso fino agli occhi e con una torcia accesa in mano: così l’hanno sorpreso i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Seregno, nella notte, all’interno di una farmacia di Seregno. Addosso gli sono stati rinvenuti circa 300 euro in contanti e in borsa aveva diversi strumenti, “abitualmente utilizzati per lo scasso e l’effrazione”, oltre che una vaschetta portamonete di un registratore di cassa, “risultata poi appartenere alla farmacia”.

Seregno, un 63enne colto in flagranza a rubare in farmacia

Il protagonista, un 63enne, originario della provincia di Benevento, noto alle Forze dell’ordine, è stati arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. I militari sono intervenuti su richiesta di un istituto di vigilanza privata: il 63enne sarebbe stato notato scavalcare una recinzione e introdursi nelle pertinenze della farmacia comunale e di un centro diagnostico. I carabinieri, una volta accertato che la porta di ingresso dello stabile era stata forzata, hanno sorpreso l’uomo ancora all’interno della struttura. Alla vista delle divise avrebbe tentato di darsi alla fuga ed è stato prontamente raggiunto, contenuto e tratto in arresto.

Seregno, obbligo di dimora a Cesano per il 63enne colto in flagranza a rubare in farmacia

Dopo l’arresto gli attrezzi sono stati sequestrati mentre il denaro è stato restituito al farmacista responsabile dell’esercizio “che ha formalizzato la denuncia” dicono dalla Compagnia di Seregno.

Il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa di giudizio, ha disposto per il 63enne l’obbligo di dimora nel comune di Cesano Maderno.