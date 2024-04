Sicurezza, i carabinieri di Desio, Monza e Seregno impegnati in attività di presidio sul territorio

Le compagnie dei carabinieri di Desio, Monza e Seregno sono state impegnate, tra venerdì 12 aprile e domenica 14 aprile, in servizi ordinari e straordinari sul territorio provinciale, che hanno coinvolto le stazioni ed i nuclei operativi e radiomobili.

Desio e Lissone: attività di contrasto alla criminalità diffusa

A Desio e a Lissone, i carabinieri della compagnia di Desio hanno effettuato un servizio di prevenzione dei reati e di contrasto della criminalità diffusa. Sono state identificate quarantaquattro persone e controllati trenta autoveicoli in transito. Due giovani sono stati segnalati alla prefettura, per detenzione di sostanza stupefacente: un ventiduenne residente a Bovisio Masciago, trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish, ed un ventisettenne di origini pakistane, domiciliato a Seregno, che deteneva mezzo grammo della medesima sostanza stupefacente. Inoltre, sono state elevate tre sanzioni amministrative dell’importo unitario di 543 euro nei confronti di altrettanti conducenti, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: una quarantaseienne di Bollate, con tasso alcolemico pari a 0,75 g/l, un quarantaquattrenne di Lodi, con tasso alcolemico pari a 0,59 g/l, ed una quarantaduenne della provincia di Lecco, con tasso alcolemico pari a 0,80 g/l. Contestualmente all’irrogazione della sanzione, i militari hanno proceduto al ritiro immediato delle patenti di guida, che saranno trasmesse alle competenti prefetture, per la valutazione del periodo di sospensione.

Arcore: arrestato un marocchino in un cantiere edile

Ad Arcore, è stato arrestato, in attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, un quarantenne marocchino, residente a Cislago, nel varesino, condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (fatto commesso a Milano nel mese di agosto 2020). Il pregiudicato è stato rintracciato in un cantiere edile, dove lavorava, ed è stato tradotto alla casa circondariale di Monza.

Carnate: in manette un romeno in un esercizio commerciale

A Carnate, i militari della sezione radiomobile di Vimercate sono intervenuti in un esercizio commerciale, dove era stato segnalato un animato dissidio in atto tra due persone. A seguito dell’identificazione, gli operanti hanno proceduto all’arresto di un quarantenne romeno, domiciliato a Ronco Briantino, a carico del quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, essendo stato condannato in via definitiva alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel medesimo contesto, l’altro soggetto coinvolto nella lite, un ventiseienne marocchino, in Italia senza fissa dimora, è stato deferito alla procura della Repubblica in stato di libertà per il reato di soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Seregno: deferito un quarantacinquenne già conosciuto agli uffici

A Seregno, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un quarantacinquenne del posto già noto al comando, in quanto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di provenienza illecita e di 0,70 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati sanzionati con il ritiro della patente di guida un ventottenne residente a Cesano Maderno, sorpreso alla guida di veicolo con un tasso alcolemico pari a 0,75 g/l e, ad Albiate, un quarantottenne residente a Sovico, quest’ultimo contestualmente deferito in stato di libertà in quanto alla guida di veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l.

Lentate sul Seveso: deferiti tre giovani, dopo un incidente con una vettura rubata

A Lentate sul Seveso, i militari della locale stazione, congiuntamente ai colleghi della stazione di Meda, hanno deferito in stato di libertà per omissione di soccorso e ricettazione un diciottenne albanese, residente a Lentate sul Seveso, un diciassettenne italiano residente a Locate Varesino, nel comasco, ed una quattordicenne italiana residente a Carbonate, sempre nel comasco. I tre, a bordo di un’autovettura risultata rubata alcuni giorni prima, unitamente ad una quarta persona in corso di identificazione, sono stati coinvolti in un sinistro stradale con altro veicolo, a seguito del quale, anziché prestare soccorso alle persone ferite, si sono dati alla fuga, raggiungendo la locale stazione ferroviaria, dove sono stati rintracciati ed identificati.

Giussano: sanzionato un uomo per ubriachezza molesta

A Giussano, è stato sanzionato in via amministrativa per ubriachezza molesta un quarantottenne, residente a Figino Serenza, nel comasco, il quale introdottosi all’interno di un esercizio pubblico in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, ha arrecato disturbo agli avventori e al personale di servizio del locale.