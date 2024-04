Seregno, distrae una 90enne per rubarle la borsetta al supermercato: coppia arrestata

Avrebbero distratto una anziana cliente di un supermercato, a Seregno, una 90enne, per rubarle la borsetta che aveva appoggiato nel carrello della spesa. I due presunti malviventi, un 28enne e una 33enne di origine cubana sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Incensurati, in Italia senza fissa dimora, sono accusati di furto con destrezza aggravato.

Seregno: una coppia in azione al supermercato, incastrata dalla vidosorveglianza

I militari sono prontamente intervenuti dopo una segnalazione telefonica alla Centrale Operativa da parte di personale della vigilanza privata del supermercato che ha notato i due clienti aggirarsi in atteggiamento sospetto tra le corsie del negozio.

Attraverso le dichiarazioni di testimoni e le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del punto vendita per la coppia non c’è stato scampo. La borsetta, recuperata, è stata restituita alla legittima proprietaria mentre per i due stranieri è scattato l’arresto. Da rito direttissimo i due hanno patteggiato la sentenza di condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione.