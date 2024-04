Desio: la cocaina è nascosta nel tetto dell’auto, addosso hanno anche 1.600 euro, due arresti

Avevano cinque dosi di cocaina nascoste in una intercapedine del tetto della loro auto. A scoprire lo stupefacente, mercoledì 3 aprile, a Desio, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile che hanno arrestato un 29enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e un 32enne, residente a

Cesano Maderno, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. Entrambi sono accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in flagranza.

Desio, due arresti dei carabinieri per detenzione di droga

La scoperta è stata effettuata in una zona segnalata come luogo di incontro tra acquirenti e spacciatori: fermata l’autovettura in transito, i due a bordo avrebbero tenuto un atteggiamento sospetto. La pattuglia ha quindi deciso di approfondire il controllo così da rinvenire in un involucro di cellophane “ben occultato in un’intercapedine del tetto”, cinque dosi di cocaina del peso complessivo di quattro grammi circa.

Desio, due arrestati per detenzione di cocaina: uno risiede a Cesano

Da una perquisizione personale, i due a bordo, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati trovati in possesso di un’altra dose della stessa sostanza e di circa 1.600 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto: a entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.