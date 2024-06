Scuola, proposta da Monza: il primo soccorso diventi materia di studio

Il primo soccorso come materia scolastica accanto a italiano, storia e matematica. A lanciare l’iniziativa e la raccolta firme è l’associazione Salvagente che ha avviato la petizione il 2 giugno e in meno di due settimane ha già quasi centrato l’obiettivo delle 10.000 adesioni (al momento sono poco meno di 9500).

Scuola, proposta da Monza: «Come nella gran parte del mondo»

«È essenziale che il primo soccorso diventi una materia scolastica obbligatoria come nella gran parte del mondo – racconta il presidente Mirko Damasco – Al momento la Regione Lombardia ha approvato solo una delibera di indirizzo che non è vincolante. Serve un’azione del governo, una legge dello Stato, perché chiunque lavori a contatto con minorenni, dagli insegnanti agli educatori negli oratori o nelle società sportive, sia formato e conosca le manovre di primo soccorso. Per ora c’è appunto questa delibera di indirizzo ma nessuno controlla e soprattutto non è obbligatoria».

Scuola, proposta da Monza: il primo soccorso nei programmi curricolari di tutte le scuole

La proposta avanzata da Salvagente con questa petizione non è solo quella di rendere obbligatoria la conoscenza del primo soccorso anche pediatrico per tutte quelle persone che lavorano a contatto con minorenni, ma che le pratiche di primo soccorso entrino di fatto nei programmi curricolari di tutte le scuole.

«Siamo consapevoli che la raccolta firme on line non abbia alcun valore ma serve per sollevare il problema, per fare pressione sulla politica preché prenda in considerazione la questione. Proprio come è stato fatto quando chiedevamo che venissero aperti i reparti ai famigliari dei ricoverati durante il Covid. E abbiamo avuto ragione», continua Damasco.

Scuola, proposta da Monza: promuovere la cultura della prevenzione

Da anni Salvagente è impegnata su più fronti per promuovere la cultura della prevenzione in diversi ambiti. «Eppure continuano a morire bambini per cause prevenibili perché gli adulti non sono formati – aggiunge il presidente – Salvagente si batte affinché questo non accada più. Vogliamo che i corsi di prevenzione e primo soccorso, compresa la disostruzione, siano obbligatori nei corsi pre parto e per chi lavora con i bambini. È fondamentale firmare e sostenere la nostra petizione».

La raccolta firma è disponibile sulla piattaforma change.org con il titolo: primo soccorso materia scolastica.