Scuola, aperte le iscrizioni: la Bussola della Provincia per orientarsi a Monza e Brianza

La scelta è ampia e il tempo per pensarci non è poi molto: fino al 30 gennaio 2023 (aperte dal 9 gennaio) gli studenti di Monza e Brianza possono iscriversi al nuovo anno scolastico 2023/2024, direttamente online sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche per le scuole superiori di II grado.

Scuola, aperte le iscrizioni: l’offerta formativa di Monza e Brianza

Sul territorio della provincia sono presenti 290 offerte formative: 61 a indirizzo liceale, 73 tecnico e 156 professionale, fra cui anche 16 corsi serali.

Scuola, aperte le iscrizioni: due novità in Centri formazione professionale

Due le novità costituite da percorsi formativi che, a partire dal prossimo anno, verranno erogati da due Centri di Formazione Professionale. Si tratta del corso di “Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero” avviato da Essence Società Cooperativa sociale (in via Mentana, 13 a Monza), in modalità diurna oppure serale; e quello di “Operatore informatico” all’Agenzia per la Formazione e l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza (in via Monte Rosa, 10 a Seregno), con modalità diurna.

Scuola, aperte le iscrizioni: cos’è la Bussola della Provincia MB

Per aiutare studenti e famiglia è online sul sito della Provincia di Monza la “La Bussola”, uno strumento gratuito per la consultazione dell’offerta formativa e l’orientamento tra le diverse possibilità.

È una guida aggiornata, sia nella versione online sia nella versione app (scaricabile dagli store online), con tutti gli indirizzi di studio, la mappa delle scuole e dei centri di formazione professionale e tutte le news. Nella Bussola sono inoltre raccolti tutti gli indirizzi e i percorsi inseriti nel Piano di offerta formativa (Pof) che nel tempo hanno ottenuto buoni risultati in termini di iscritti e di performance in relazione all’evoluzione di profili professionali richiesti.

Scuola, aperte le iscrizioni: «Feedback positivi»

“Siamo contenti dei feedback positivi che La Bussola ha ricevuto nel corso del primo anno dal suo aggiornamento. L’ente si sta impegnando a fondo per mantenerla al passo con i tempi, tramite un contatto costante e proficuo con tutte le scuole del territorio. È importante fornire strumenti per aiutare i nostri ragazzi ad orientarsi nel panorama scolastico, dove l’offerta è in costante crescita, riflesso di un mondo del lavoro che ricerca sempre nuove professionalità”, commenta il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio.

Scuola, aperte le iscrizioni: la classifica Eduscopio

Un panorama scolastico ancora più ricco insieme agli istituti storici come i licei classici Banfi di Vimercate e Zucchi di Monza, il liceo scientifico Frisi di Monza, i licei artistici Preziosissimo Sangue di Monza, Modigliani di Giussano e Majorana di Cesano Maderno, il Collegio Ballerini di Seregno e gli altri premiati anche dalla classifica Eduscopio 2022 della Fondazione Agnelli, la ricerca che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.

Scuola, aperte le iscrizioni: come accedere alla domanda sul sito del Ministero

Per inoltrare la domanda di iscrizione dal sito del Ministero è necessario avere una identità digitale: si può accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).