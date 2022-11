Scuole superiori, la classifica 2022 di Eduscopio: come si sono piazzati gli istituti di Monza e Brianza

Versione 2022 di Eduscopio, la mappa interattiva di quelle che (in base a specifici indicatori) sono considerate le migliori scuole superiori d’Italia (analizzati i dati di 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole in tre successivi anni scolastici (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)). Come sempre l’ha compilata la Fondazione Agnelli, per aiutare le famiglie a scegliere la scuola migliore per i propri figli, che ha valutato le scuole misurando il rendimento (esami sostenuti e media dei voti) dei diplomati al primo anno di università, tasso di occupazione e coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali. Valutata anche, senza che faccia media come indicatore specifico, la percentuale di studenti diplomati mai bocciati. Misurati inoltre gli effetti del Covid sulla scuola che avrebbe in particolare influito sulla ricerca di lavoro dei diplomati in istituti tecnici e professionali diminuita dell11% rispetto ai diplomati del 2017.

Le classifiche brianzole Eduscopio, licei classici, scientifici e scienze umane

Le classifiche delle scuole brianzole: per quanto riguarda il liceo classico nella zona dell’hinterland milanese svetta il Banfi di Vimercate, al settimo posto lo Zucchi di Monza, all’ottavo il don Gnocchi di Carate Brianza (nel 2021 c’era al terzo posto il Marie Curie di Meda, al sesto il Banfi, al settimo lo Zucchi). Tra i licei scientifici, il Frisi di Monza occupa il quarto posto (terzo nel 2021), il Curie ottavo (settimo), il Versari di Cesano Maderno nono (decimo nel 2021), il Collegio della Guastalla di Monza decimo (new entry). Passando al liceo scienze applicate, il Banfi occupa la seconda piazza, il Don Carlo Gnocchi di Carate la terza, l’Enriques di Lissone la quinta, il Frisi di Monza l’ottava, il Marie Curie di Meda la nona e l’Iris Versari di Cesano la decima (nel 2021 Frisi quarto, Enriques quinto, Banfi sesto, Majorana di Desio ottavo, Mapelli nono, Don Carlo Gnocchi decimo).

I licei linguistici e scienze umane

Tra i licei linguistici dell’hinterland c’è in sesta posizione il Carlo Porta di Monza (invariato sul 2021), al decimo il Gandhi di Besana in Brianza (che occupava la quarta piazza nel 2021). Dalla classifica 2022 uscito il Marcello Candia di Seregno, decimo nel 2021. Scienze umane: seconda posizione per il Porta di Monza (quinto nel 2021), settimo il Parini di Seregno (sesto nel 2021). Per scienze umane opzione economico sociale, ottava, nona e decima posizione occupate rispettivamente da Carlo Porta di Monza, Giuseppe Parini di Seregno e don Carlo Gnocchi di Carate (nel 2021 la seconda posizione era occupata dal Curie di Meda, il Porta era quarto, il Parini settimo e il don Gnocchi ottavo).

La classifica dei tecnici di Monza e Brianza

Passando agli istituti tecnici, a indirizzo economico vedono il Primo Levi di Seregno al quarto posto, il Gandhi di Besana all’ottavo e il Mosè Bianchi di Monza al decimo mentre per l’indirizzo tecnologico il secondo posto è occupato da Vanoni di Vimercate, il sesto dal Bianchi di Monza. Tra i tecnici economici con sbocco lavorativo il Gandhi è al sesto posto, il Mosè Bianchi all’ottavo. Il Gandhi nel 2021 occupava il primo posto e in classifica c’erano anche il Marie Curie di Meda (secondo), il Levi di Seregno (quarto) e il Versari di Cesano (nono). Tra i tecnologici (sempre con sbocco lavorativo) c’è il Fermi di Desio al nono posto.