Scuola: al King di Muggiò l’indirizzo sperimentale di finanza e marketing, il Made in Italy fa i conti

Il liceo di Muggiò Martin Luther King partirà con il primo anno di sperimentazione dell’indirizzo amministrazione finanza marketing relazioni internazionali quadriennale. Tempo di bilanci per l’istituto superiore della Brianza che ha fortemente voluto, nonostante i tempi stretti, poco più di un mese a cavallo delle vacanze di Natale, proporre l’ampliamento dell’offerta formativa inserendo il nuovo percorso sperimentale proposto dal ministro Giuseppe Valditara. Una scommessa per la dirigenza e i docenti vinta. Riusciranno a formare una sezione vista la richiesta entusiasta delle famiglie.

Scuola: al King di Muggiò l’indirizzo sperimentale di finanza e marketing, bene anche il liceo economico sociale

Non solo questo percorso ha riscosso grande successo, in termini di iscrizioni è andato molto bene anche il liceo economico sociale, con un centinaio di richieste così come i percorsi storici di amministrazione finanza marketing, linguistico e turismo.

Scuola: al King di Muggiò l’indirizzo sperimentale di finanza e marketing, al lavoro con l’ufficio scolastico per il Made in Italy

Per il Made in Italy le richieste non sono mancate ma, proprio in questi giorni, la dirigente Elena Motta si sta interfacciando con l’ufficio scolastico per avere delucidazioni.

Scuola, King di Muggiò: «Stiamo lavorando perché entrambe le sperimentazioni possano partire»

«Abbiamo avuto un’ottima risposta sulla sperimentazione del quadriennale così come sui nostri storici indirizzi – conferma la dirigente – il liceo economico sociale soprattutto è molto apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie. Noi stiamo lavorando perché entrambe le sperimentazioni possano partire, anche il Made in Italy, aspetto conferme dall’ufficio scolastico a giorni per le famiglie che lo hanno scelto vogliono risposte, stiamo lavorando per poterle dare».

Scuola: al King di Muggiò l’indirizzo sperimentale di finanza e marketing, la riforma dei tecnici

Una sperimentazione questa che si accompagna con la riforma dei tecnici che sarà attuata nei prossimi anni. Un percorso su cui scuola e Ministero hanno lavorato per mesi e che solo a dicembre è stato approvato. Caratteristiche di questo percorso sono le materie tradizionali del percorso tecnico con un monte ore simile ai cinque anni ma che si potrà realizzare in quattro anni con metodologie più interattive ed efficaci.