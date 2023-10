Muggiò, gemellaggio King-Uruguay sulle orme di Manzoni

L’istituto King di Muggiò ha accolto una delegazione di studenti provenienti dall’Uruguay. La scorsa settimana un gruppo di alunni ha ospitato coetanei provenienti dalla scuola internazionale italiana di Montevideo, capitale dell’Uruguay, per un gemellaggio. Una proposta partita dalla docente di spagnolo Vincenza Piras con la collega Gloria Trezzi per avvicinare gli studenti e far vivere loro una nuova esperienza, non solo didattica ma anche di vita.

Muggiò, gemellaggio King-Uruguay, affiancameno delle classi dell’Istituto Tosi da anni impegnato nel progetto

La scuola uruguaiana ha due corsi, un liceo scientifico e uno linguistico, e da anni viene in Italia ospite dell’istituto Tosi di Busto Arsizio. Visto che la delegazione di quest’anno era numerosa, le colleghe di Muggiò hanno pensato di rendersi disponibili così da supportare la scuola e garantire a tutti la stessa esperienza.

«Per noi un gemellaggio di questo genere è stato il primo – commenta la docente Trezzi – siamo abituati a progetti Erasmus ma mai con un paese così lontano. Loro studiano italiano come seconda lingua quindi per i nostri alunni è stato semplice interagire, anche se in alcuni casi si sono sforzati di parlare anche in spagnolo per migliorare la comunicazione».

Muggiò King gemellaggio Uruguay

Muggiò, gemellaggio King-Uruguay: viaggio di una settimana nelle città italiane, alla scoperta dei luoghi Manzoniani

Non solo un’esperienza linguistica ma anche culturale, i ragazzi dell’Uruguay sono stati in Italia per due settimane: nella prima hanno viaggiato alla scoperta delle principali città italiane, da Venezia a Firenze con una tappa anche a Bologna per poi fermarsi e vivere una settimana in Brianza.

«Le famiglie uruguayane tengono molto alla competenza della lingua italiana dei loro figli – continua la collega Piras – per questo sono iscritti in un istituto bilingue. Durante la settimana da noi gli studenti, tutti ospiti nelle nostre famiglie, hanno avuto la possibilità anche di approfondire il nostro modo di fare scuola, partecipando alle lezioni, seguendo alcune conferenze di nostri colleghi sulla figura di Garibaldi e Manzoni. Proprio in riferimento all’autore non ci siamo limitati a una conferenza ma li abbiamo portati in visita nei luoghi manzoniani, da Milano a Lecco dove è intervenuto anche un attore, Matteo Bonanni, che ha recitato per loro. È stata un’esperienza formativa per tutti noi e, a marzo, andremo da loro per una full immersion in spagnolo».