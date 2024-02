Monza: i “Giovani protagonisti” di sette progetti per la città, ecco quali sono

Protagonisti nella musica, nello sport, nell’arte, nella fotografia, nel video making, nel volontariato. Sono i giovani (dai 16 ai 35 anni) che saranno coinvolti dalla prossima settimana in sette progetti in sei quartieri della città.

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, bando di Regione Lombardia

“Giovani protagonisti” è il tema del bando di Regione Lombardia che per la terza edizione finanzia con 140mila euro le attività pensate e co-finanziate per almeno il 10% dagli enti promotori, tra cui figurano storiche cooperative e associazioni la cui storia si lega al mondo dell’educazione e dei giovani.

Il programma, di durata biennale, prevede il coinvolgimento di diverse scuole superiori e di sei quartieri della città: dal Centro-San Gerardo a San Rocco, da Cederna a San Biagio, da San Fruttuoso a Libertà.

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, l’assessore Fumagalli

«I sette progetti selezionati non sono semplicemente rivolti ai giovani, ma permetteranno ai ragazzi di essere parte attiva nel proprio quartiere – spiega Andreina Fumagalli, assessore ai giovani e alla partecipazione – di proporre idee ed essere creativi nel proprio partecipare».

Tra gli obiettivi che si intendono perseguire c’è la valorizzazione della creatività, del pluralismo di espressione, della diffusione della cultura dei beni comuni.

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, quartiere San Biagio-Cazzaniga

Nel dettaglio per il quartiere San Biagio-Cazzaniga Creda Onlus, propone insieme a Gruppo scout, Istituto Mapelli e Legambiente il progetto “Obiettivo Clima” (presentazione mercoledì prossimo alle 20,30 nella sede della Consulta di via Bellini). Saranno coinvolti circa 330 ragazzi delle scuole Mapelli, Nanni Valentini, Olivetti chiamati a scattare fotografie del proprio territorio che sfoceranno in una mostra e una performance di Living library.

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, quartiere San Rocco

“Wannabe San Rocco” è il progetto pensato per l’omonimo quartiere che animerà il centro civico, lo spazio Rosmini, il parchetto di Sant’Alessandro. L’ente capofila è Arciscuotivento e prevede il coinvolgimento del Rugby Monza e di giovani detenuti della casa circondariale.

Ancora San Rocco protagonista di Dream Team della cooperativa Meta con incontri pubblici e il coinvolgimento di almeno 500 giovani (prima tavola rotonda il 27 febbraio alle 20,30 al centro civico).

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, quartiere Centro-San Gerardo

Il Consorzio Comunità Brianza propone invece per il Centro-San Gerardo un progetto sul tema dei fenomeni migratori a cui parteciperanno gli studenti del Dehon, Preziosissimo sangue e Maddalena di Canossa.

Un corso di fotografia e video-making è invece l’offerta pensata da “Giovani Sguardi” con l’associazione L’Arte di Amarsi che il 24 febbraio con una visita guidata al quartiere Centro-San Gerardo alle ore 10.

Monza: i più giovani protagonisti di sette progetti per la città, quartieri San Fruttuoso e Cederna

A San Fruttuoso si parlerà di donne e resistenza con gli esempi delle vite di Lea Garofalo e della partigiana Angela Ronchi, mentre Cederna-Next Gen prevede di coinvolgere i ragazzi in attività di volontariato presso Cascina Cantalupo, la creazione di un giornale di quartiere e un teatro Forum.